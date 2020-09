Hamáček: Za Vojtěcha zachraňovalo situaci vnitro, Prymula je jiný level

Exministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch v sobotní MF DNES říkal, že jste se vůči němu „nebránil házení špíny“, což mu přišlo nekolegiální. Stejně jako že ČSSD zahajovala kampaň videem, kde se ho poslanec ODS Bohuslav Svoboda ptal na začátku roku na zdravotní pomůcky. Vojtěch to považoval za útok na něj. Co vy na to?

Když jsem komentoval odchod ministra Vojtěcha, tak jsem mu poděkoval za jeho práci a nepokládal za nutné náš vztah nějak rozpitvávat. Ale pokud si pan Vojtěch přeje, abychom se vraceli do minulosti, tak já měl k jeho fungování výhrady. Můžu jmenovat několik případů, kdy ministerstvo vnitra přes svoje kompetence zachraňovalo situaci. A to by se stávat nemělo. Co se týče začátku kampaně, tak přece to, že jsme ve vládě, neznamená, že bychom nemohli vyjadřovat svůj názor, jak kolegové fungují. Myslím, že hnutí ANO v tom má velkou praxi. Vzpomeňte třeba na tzv. kauzu lithium před volbami do Sněmovny. My jsme navíc říkali pravdu, na rozdíl od tehdejších lživých inzerátů hnutí ANO. Už z prvních dnů spolupráce s ministrem Prymulou je patrné, že spolupráce je o několik levelů výš.