Změna ústavního zákona o bezpečnosti kvůli pandemii by mohla být v červnu

14:19 , aktualizováno 14:19

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček by chtěl mít první text změny ústavního zákona o bezpečnosti České republiky hotový do poloviny června. Od vlády má termín pro zhotovení změny, kterou chce do zákona zakotvit mimořádný pandemický stav, do konce prázdnin. Případnou změnu ústavního zákona musí schválit Parlament.