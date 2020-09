V Česku zemřel první lékař na koronavirus. Nakažených zdravotníků přibývá

V České republice zemřel první lékař, který se nakazil novým typem koronaviru. Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek pro redakci MF DNES uvedl, že šlo o soukromého lékaře ve věku 68 let.

„Myslím, že není důležité, kde se to stalo. Ohrožení jsme všichni. Chovali jsme se nezodpovědně a vláda s naprosto neschopným ministrem zdravotnictví a s premiérem, který se rozhoduje podle průzkumů veřejného mínění, pokazila co mohla. Je to smutné,“ okomentoval aktuální situaci Kubek.

Od začátku epidemie Česko registruje celkem 590 nakažených lékařů, z toho 330 se již vyléčilo. Počet lékařů, kteří se s nemocí covid-19 aktuálně potýkají je 259.

Optimistická situace není ani v sektoru zdravotních sester. Od začátku epidemie se jich nakazilo celkem 1 165, aktuálně nakažených je 433. Jedna nemoci podlehla. Z nemoci covid-19 se z celkového počtu uzdravilo 731 zdravotních sester.