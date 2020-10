Piráti, STAN a dělník Kalousek. Strany se už domlouvají na sněmovní volby

Euforie z krajských voleb v řadách opozice dál přetrvává. „Ukazuje se, že když do toho půjdeme společně, tak to může vyjít a může dojít ke změně,“ přiznal MF DNES jeden z pirátských poslanců. Opozice podle něj může dokonce i takzvané „supervolby“, tedy volby do Sněmovny vyhrát a uzmout tak moc současnému premiérovi Andreji Babišovi (ANO).