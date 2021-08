Miliony v kampani. Babiš se do své knihy nechal fotit za statisíce

Do voleb zbývá méně než padesát dní, většina politických stran a hnutí již předvolební kampaň oficiálně zahájila. Nejvíce peněz do kampaně zatím investovala koalice Spolu a hnutí SPD Tomia Okamury. Současný favorit voleb hnutí ANO doposud utratilo necelých osm milionů. Statisíce investovalo například do Facebooku Aleny Schillerové a Andreje Babiše.