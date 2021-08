Babiš: Průzkumy bereme s pokorou. Někdy mám pocit, že jsou některé přestřelené

Co říkáte obvinění Bezpečnostní informační služby (BIS) ze strany prezidenta, že odposlouchávají jeho okolí včetně jeho samotného a další ústavní činitele?

No, já si pana prezidenta samozřejmě vážím a mám s ním velmi dobrý vztah, ale nemyslím si, že je potřeba veřejně mluvit o tajných službách. Tajné služby jsou od toho, aby byly tajné. A myslím, že by takové měly zůstat. Takže mě překvapilo, že o tom pan prezident takto mluví.

Prezident Zeman také řekl, že jste mu sdělil, že jste odposlechy jeho poradce Martina Nejedlého a dalších zastavil. Ale že se tak ve skutečnosti nestalo. Bylo to tak?

Nemám žádný vliv na zastavení jakýchkoli odposlechů. Nevím, koho BIS odposlouchává a z jakých důvodů. Ze zákona to nemůžu vědět a nemám k tomu žádnou kompetenci. Odposlechy povoluje předseda senátu Vrchního soudu, takže o tom nemám žádné informace. Je ale pravda, že pan prezident má s panem Koudelkou velice vyhrocený, až nepřátelský vztah.

Miloš Zeman celou věc vypustil až poté, co jste odsunuli řádné jmenování nového šéfa BIS až do doby po volbách, dokdy mé službu vést Michal Koudelka. Prezident kromě jiného řekl, že jste chtěl Koudelku rovnou odvolat, ale prý jste si to rozmyslel „na poslední chvíli“ poté, co šéf BIS přijel na Úřad vlády. Co vy na to?

Ne, to určitě nechci komentovat. Byly tady dvě podobné situace. Jedna s nejvyšším státním zástupcem, kdy nám opozice říkala, že to máme nechat po volbách na nich. Kdybychom to na nich nechali, tak by to zase zneužili pro účelovou a politickou kauzu Čapí hnízdo. Takže jsme o novém nejvyšším státním zástupci rozhodli. Tady zase opozice říkala opak. Chtěla pana Koudelku jmenovat na další pětileté období, zatímco pan prezident byl zásadně proti. Ještě nikdy jsme tu neměli, aby se takto veřejně řešily takové funkce. Pamatuji si na srpen 2016, kdy se mě pan Sobotka na nominaci ředitele BIS vůbec neptal. Já to s panem vicepremiérem Hamáčkem konzultoval, takže se chovám velice korektně. Nicméně komunikace o tajných službách nebývala v minulosti veřejnou věcí. Teď se to uchopilo politicky. Nového ředitele BIS jmenuje nová vláda.

Takže prezident nemluvil pravdu, když říká, že jste chtěl Koudelku odvolat a rozmyslel si to na poslední chvíli?

Toto si skutečně musím vyříkat s panem prezidentem, nechci s ním komunikovat přes média.

Pokud byste se stal premiérem i po volbách, prodloužil byste Michalu Koudelkovi mandát, nebo hledal někoho jiného?

Pokud se stanu premiérem, tak se mě pak zeptejte.

Prezident bez uvedení jmen řekl, že jsou ze strany BIS odposloucháváni ještě nějací ústavní činitelé, minimálně s jedním prý chce mluvit, jestli není vydíratelný. Tušíte, o koho jde?

Nevím, s panem Koudelkou se o tom nebavíme, neřešíme to a nikdy jsme neřešili.

Alarmující je i to, že mu podle prezidenta poskytli informace o odposlouchávání lidí z jeho okolí dva vysoce postavení důstojníci BIS. Jak je to vůbec možné?

Na to neumím odpovědět, nemám k tomu informace.

Z BIS by nejspíš nešlo o první únik tajných informací. Vzpomeňme třeba na kauzu Vrbětice, o které byli dopředu informováni třeba někteří novináři z Respektu. Nebo „slavnou“ kauzu Respektu agenta s ricinem. Nejsou už podobné úniky špatnou vizitkou ředitele BIS?

Samozřejmě to není dobrá vizitka. Pokud vím, tak to vyšetřuje policie, ale neznám detaily. Panu řediteli BIS jsem jasně říkal, že se na moje gusto příliš prezentuje na veřejnosti a v médiích a stává člověkem, který se dostává do politických střetů, což není dobře. Taky jsem mu, stejně jako prezidentovi, říkal, že by možná bylo dobré, kdyby se setkali a ty věci si vysvětlili.

Ovlivní tato událost vaše vztahy s prezidentem Zemanem? Říkal, že se na vás trochu zlobí a vytkne vám to…

No, tak to já nevím. Doufám, že ne, ale je to na prezidentovi. Budu s ním samozřejmě mluvit, nejspíš v sobotu na jednání expertního týmu, a uvidíme.

ČR s Tálibánem jednat nebude, ilegální migranty nepřijmeme

Další velkou věcí je dění v Afghánistánu, evakuace našich zaměstnanců a 170 afghánských spolupracovníků třemi letadly. Přesto jste byli kritizováni, že jste mohli přijmout více lidí a rychleji. Co tomu říkáte?

Je před volbami. My jsme stále kritizováni lidmi, kteří nebyli schopni spravovat tuto zemi ani v dobrých časech. My jsme provedli skvělou záchrannou akci, za kterou patří velké díky našim vojákům a panu velvyslanci Balounovi. S panem ministrem Kulhánkem jsme o tom mluvili od pátku, v sobotu jsem svolal Bezpečnostní radu státu. Skončila ve 22 hodin a čtyři hodiny poté vyletělo naše první letadlo.

Bylo strašně komplikované získat povolení k přeletu nad Turkmenistánem, poté Kábul nepřijímal a tak dále. A teď se najednou všichni předchozí experti na covid-19 stali experty na Afghánistán. Proč tolik ano, tolik ne. Přičemž takovéto akce jsou utajené. Evakuovali jsme lidi, kteří pracovali pro velvyslanectví, o čemž rozhodlo velvyslanectví. A tlumočníky, kteří byli prověření. O tom rozhodovala armáda. „Takže jsme evakuovali všechny, které jsme chtěli. Misi jsme zvládli. Teď jsou ti lidé tady a musí se rozhodnout, zda tu budou dál, anebo ne.“ Ale je velká pravděpodobnost, že půjdou jinam, kde jsou velké komunity Afghánců. U nás nejsou.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek říkal pro sobotní MF DNES, že je k Tálibánu třeba přistupovat pragmaticky a začít s ním jednat. Co si o tom myslíte? Máme Tálibán uznat jako vládce země a přijmout do Prahy třeba tálibánského velvyslance?

Nevím, koho měl na mysli, ale Česká republika s Tálibánem určitě jednat nebude. Pro nás skončila mise, zachránili jsme lidi, které jsme potřebovali zachránit. Postoj k Afghánistánu pod vedením Tálibánu je spíš otázkou na Evropskou radu nebo na debatu v rámci NATO.

Dle statistik tu bylo v první polovině roku zachyceno 364 Afghánců, kteří se sem pokusili nelegálně dostat. Obáváte se, že v Evropě nastane nějaká migrační vlna podobná té z roku 2015?

Tálibán se zatím tváří a chce ukázat světu, že když spojenecká vojska odešla, není v Afghánistánu žádný problém. A že tudíž není důvod, aby Afghánci opouštěli zemi. Jestli jim můžeme věřit, nebo ne, to ukáže až čas. Každopádně žádné ilegální migranty přijímat nebudeme, nepustíme je k nám.

Migrační téma jste vytáhl už v květnu. Tehdy vám to opozice vyčítala coby „nahnědlé strašení veřejnosti“. Bude teď po událostech v Afghánistánu migrace jedním z vašich hlavních témat, když na to lidé slyší?

Migrací začíná moje knížka, kterou všude rozdávám. Tím, jak jsme ve čtyři hodiny ráno 29. června 2018 s Viktorem Orbánem po celé noci vyjednávání zarazili přerozdělovací kvóty. Stále tvrdím stejné věty, že my sami máme rozhodovat, kdo u nás bude žít a pracovat. Musíme bojovat proti pašerákům lidí, což deklarujeme na jednáních Evropské rady.

Bohužel, jednání s Tureckem, Libyí, možná s Tuniskem, Alžírskem a Marokem zatím nejsou naplněna. Evropa není jednotná. Ale stále více zemí přijímá názor visegrádské čtyřky. Například Dánsko, které chtělo dělat dohody o repatriaci migrantů, Švédsko už se k tomu staví jinak a Rakousko také zásadně změnilo názor. Rakousko má velkou komunitu Afghánců, 45 tisíc, a teď řekli, že nevezmou nikoho.

Pirátostán, to je úplná katastrofa

Pojďme k předvolební situaci. Hnutí ANO opět vede podle většiny průzkumů. Přeskočili jste Piráty, které jste si vybral za hlavní soupeře. Zatímco na koalici Spolu v čele s ODS takřka neútočíte. Nechcete si je naštvat jako možného partnera?

Ne, to není pravda. Obě tyto koalice vznikly s jediným cílem – porazit Babiše. Jsou nesourodé. Protože třeba TOP 09 chce euro, chce migranty včetně ilegálních, ODS euro nechce a migranty snad také ne. KDU-ČSL vede pan Jurečka, který jako ministr zemědělství neudělal nic s kůrovcem, nechal zdevastovat naše lesy, peníze za sucho pro zemědělce jen sliboval a ani nechtěl podpořit naše vinaře. Mé vládní zkušenosti s ním nejsou dobré. Takže kritizuji i Spolu. Jsou to ty tradiční strany, které tu vládly do roku 2013.

No a Pirátostán, to je úplná katastrofa, chtějí migranty, euro, naskakují na zelený fanatismus a navrch chtějí přenechat rozhodování o naší zemi Bruselu. Nevěřím vlastním očím, když pan Bartoš jezdí do zahraničí a třeba v Evropském parlamentu vystupuje coby příští premiér. Ale aspoň jsme se dozvěděli, že chtějí jednomyslnost rozhodování Evropské rady zrušit a předat rozhodování o Česku velkým členským státům. Prostě aby to v EU probíhalo ve stylu o nás bez nás. Že jsou ekonomičtí diletanti, to všichni vidíme. Navíc výroky pana Bartoše, že je promigrantský a že mu nevadí muslimská Evropa, jsou známé.



Hnutí STAN, které se tváří, že zastupuje všechny starosty, ale přitom jich zastupuje jen 4,5 procenta, nejdřív kamarádilo s Kalouskem, pak s lidovci a teď s Piráty, jde jen o funkce, koryta a peníze pro vlastní struktury. Rozdíl v chování mezi koalicí Spolu a Pirátostánem je v tom, že kandidáti Pirátostánu narušují naše mítinky. Vulgárně urážejí nejen nás, ale i lidi, kteří si tam přijdou pro moji knihu. Takhle přišel třeba jeden z jejich kandidátů ve Zlíně a v Přerově, byla to třináctka za STAN ve Zlínském kraji. Jsem přesvědčen, že to je akce místopředsedy STAN Gazdíka, který kandiduje jako dvojka a i po 19 letech potřebuje zoufale zůstat v politice, aby udržel své příjmy. Přitom pan Rakušan volal po slušné kampani a dělá opak. Jeho lidé nás urážejí a sprostě nadávají nám i občanům na autogramiádách.

Utekl jste z otázky. Je pro vás ODS na rozdíl od Pirátů potenciální koaliční partner, byť to jejich předseda Petr Fiala opakovaně odmítá?Volby jsme zatím nevyhráli. Nejlepší by samozřejmě bylo, abychom měli tolik hlasů, že nás nikdo nebude moci obejít. Pokud bude hnutí ANO ve vládě, můžeme dál realizovat svůj program a dotáhnout rozjeté projekty naší úspěšné vlády. Udělali jsme strašně moc pozitivních věcí pro všechny občany a ještě zvládali nejrůznější katastrofy. S kým půjdeme po volbách, to se teprve uvidí po volbách. Může se také stát, že skončíme v opozici, průzkumy bereme s pokorou.

Naší výhodou je, že jsme catch-all party a máme program pro všechny občany. Je zvláštní, že pan Fiala si je vědom obrovských programových rozdílů s Piráty, označuje je za novou levici, ale přesto s nimi chce vládnout. Kvůli svému cíli stát se premiérem chce zradit vlastní program, straníky i voliče. První krok udělal, když přizval do koalice TOP 09, která je vlastně béčkem Pirátů.

Průzkumy bereme s pokorou, do vlády bychom nešli s Piráty

Miloš Zeman opakovaně avizoval, že dá vítězi voleb dlouhý čas na sestavení vlády, třeba až do konce jeho mandátu. Máte pro sebe nějaký vlastní termín, do kterého byste chtěl v případě vítězství sestavit vládu? A pokud by se vám to nepodařilo, nechat šanci druhému v pořadí?

Znova opakuji, žádné volby jsme nevyhráli a opozice za vydatné podpory mainstreamových médií udělá vše pro to, abychom neměli dobrý výsledek. Průzkumy bereme s pokorou. Někdy mám až pocit, že jsou některé přestřelené. Že se spíš někdo snaží uklidnit naše voliče. My je naopak chceme mobilizovat a říct, že obě koalice, jejichž jediným programem je odstranit Babiše, se po volbách spojí. Proto potřebujeme maximální podporu, aby to nedopadlo jako po volbách v krajích, kde nás i jako vítěze obešli, kde mohli.

Pokud koalice Pirátů se STAN a Spolu „nevyměknou“, budete muset hledat koaliční partnery mezi ČSSD, KSČM či třeba hnutím Přísaha, pokud se tam dostanou, anebo u SPD. Jsou to pro vás všechno možní partneři?

Máme svobodné demokratické volby. Občané volí podle svého rozhodnutí. Pokud vyhrajeme a prezident mě pověří sestavením vlády, budeme samozřejmě jednat se všemi, kteří se dostanou do Sněmovny. Nejsme tak namyšlení a pyšní, abychom si vybírali, s kým budeme jednat. Jen férově říkáme, že bychom do vlády nešli s Piráty. To ale není nic osobního, tam je příliš velká programová neshoda, prostě tady nechceme migranty, přijít o svrchovanost ČR a zavádět euro.

Včetně Okamurovy SPD? Když jste to zkusil v tomto volebním období, vzbouřila se i velká část hnutí ANO… Myslíte, že už by se to neopakovalo?

Znovu opakuji, pokud to nastane, budeme jednat se všemi, kteří se dostanou do Sněmovny. Naše hnutí vzniklo kvůli neúnosnosti korupce a klientelismu tradičních politických stran. Samozřejmě, že ti lidé nás nechtějí. Viděli jsme to i na podivném rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil d’Hondtovu metodu dávající bonus vítězi. A ten, kdo zavedl d’Hondtovu metodu, ji teď zpochybnil, což je úplně absurdní. Myslím, že většina racionálně uvažujících lidí to vidí.

Existuje i varianta, že byste coby vítěz voleb nechal funkci premiéra někomu jinému z vašeho hnutí, třeba Aleně Schillerové či Karlu Havlíčkovi, pokud by vaše jméno mělo být překážkou při vyjednávání o koalici?

Jsem lídr a jsou to volby o tom, kdo bude premiér. Doufám, že všichni, kteří nás budou volit, vlastně volí Babiše za premiéra. Myslím, že Babiš se nemá za co stydět, mám jednoznačné výsledky. Za celé moje působení v politice od roku 2013 mám čistý stůl. Všechny ty kauzy jsou jen vymyšlené absurdity.

Bartoš nemůže být premiér, nemá dostatečné vzdělání

Poslední věc, nedávno jste vyměnil kandidaturu ve Středočeském kraji za ústecký region. Nezaslepila vás touha porazit v přímém souboji Ivana Bartoše? Ve středních Čechách se přece hraje zhruba o 26 poslaneckých křesel, zatímco v Ústeckém kraji „pouze“ o třináct. Navíc tam ANO vyhrává i bez vás, takže to moc strategicky nepůsobí…

Ale my máme ve Středočeském kraji skvělého kandidáta. Pan Karel Havlíček je skvělý ministr, skvělý vicepremiér, který má jasné výsledky. Ve Středočeském kraji je hlavní problematikou doprava a infrastruktura. Myslím, že mu to dobře sedí. Navíc ve středních Čechách kandiduje pan Rakušan a nemám zapotřebí hrát zápasy druhé ligy.

Ano, šel jsem do Ústeckého kraje, abych se setkal přímo s panem Bartošem a aby veřejnost viděla, že tento člověk nemůže být premiérem. Nemá na to nejmenší předpoklady. Nemá ekonomické vzdělání, nemá praktické zkušenosti, a je tedy pro výkon funkce nekompetentní. Ústecký kraj je podle něj Rumunsko a neustále říká, jak tam přinese peníze z EU. Jaké peníze? Vždyť i kdyby byl premiérem, tak o žádných penězích z Evropy nebude jednat, protože my jsme je vyjednali. Celkem to bylo 978 miliard korun, z toho jsem vyjednal svou urputností 42 miliard navíc. O dalších penězích z EU se bude jednat až v roce 2026. Doufám, že si tehdy už na Pirátskou stranu ani nevzpomeneme.