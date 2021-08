Přebýval po squatech, teď přirovnává Ústí k Rumunsku. Bartoš sklidil kritiku

„Právě vyrážím do Ústeckého kraje se znovu potkávat s lidmi. Český Severozápad je bohužel synonymem chudoby a začal zaostávat i za Rumunskem,“ napsal lídr Pirátů v úterý na Twitteru.



„Peníze, co má kraj dostávat, často nedostává, a když, tak se rozkradou. ANO s tím za 8 let ve vládě neudělalo nic. My to musíme změnit,“ dodal.

Brzy se pod příspěvkem strhla vlna reakcí. „Už delší dobu žasnu nad vašimi hláškami a nápady. Rumunsko? Byl jste tam někdy? Nemyslím u moře nebo na horách. Já ano. Prosím neříkejte, že je tu hůř než v Rumunsku, nebo snad na podzim ani na sever nejezděte,“ komentovala například jedna z uživatelek příspěvek na Facebooku.



„Z jakého titulu urážíte Severozápad? Nejsme Rumunsko a nežijeme v chudobě a nechceme, aby jste si v našem kraji dělal politické body. Kdo jste, že si berete do pusy náš kraj,“ reagovala na příspěvek jedna z uživatelek Twitteru.

Jaroslav Foldyna @FoldynaJaroslav U nas na Ustecku mame vic problemu, nez kdekoli jinde v Ceske republice. ALE OPRAVDU NEJSME RUMUNI!! oblíbit odpovědět

Vůči vyjádření lídra Pirátů se ohradil i pražský politik SPD Jan Čížek. „Neuvěřitelná arogance eurobyrokrata Bartoše, který včera ještě přebýval po squatech. Dnes se nám bude vysmívat? O jakém Rumunsku ten eurohujer mluví? Naopak, je to území, které je jako pohádka. Jediné nebezpečí hrozí od eurobyrokratů typu Bartoše, kteří jej arogantně zničí,” řekl.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna připustil, že na Ústecku je více problémů než kdekoli jinde v Česku. „Ale opravdu nejsme Rumuni,“ doplnil politik, který je po matce napůl Srb.

Srovnání myslel pouze ekonomicky

O pár hodin později Bartoš pod svůj příspěvek doplnil dovysvětlující komentář s tím, že „srovnání s Rumunskem myslel čistě ekonomicky“. „Lidí si zde velice vážím a pomoc jim je pro mě absolutní prioritou,“ zdůraznil.

Hrubý domácí produkt na hlavu tam byl podle něho už v roce 2019 o šest procent nižší než stejná statistika u Rumunska.

„Nesměřuje tam dostatek peněz, je zde vysoká míra korupce, nezaměstnanost, mnoho lidí v exekucích – to jsou všechno problémy, které s Piráty a Starosty intenzivně řešíme v našem programu a jsou pro nás stěžejní. Kromě strukturálních řešení prostě musíme do tohoto regionu dostat více peněz,“ řekl Bartoš pro CNN Prima NEWS.

Ivan Bartoš ⚫⬛ @PiratIvanBartos Ústecký region patří podle dat Eurostatu k těm, kde je život pro naše občany nejtěžší. Prostě musíme do tohoto regionu dostat více peněz. Srovnání s Rumunskem jsem myslel čistě ekonomicky. Lidí si zde velice vážím a pomoc jim je pro mě absolutní prioritou. oblíbit odpovědět

Podle Indexu kvality života z minulého roku je na tom v Ústeckém kraji nejhůře Most, Rumburk, Litvínov a Podbořany.



Ivan Bartoš je dlouholetým předsedou České pirátské strany. V roce 2017 byl zvolen poslancem za Středočeský kraj a předsedou sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Letos kandiduje jako celostátní lídr Pirátů v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny za Ústecký kraj.