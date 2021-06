Pirát Bartoš chtěl kandidovat za ANO, to neokecá, řekl Babiš

„Mám to v SMSkách, chtěl kandidovat za hnutí ANO na primátora Prahy a to neokecá,“ řekl v rozhovoru premiér. Dosvědčit mu to údajně mohou moderátoři CNN Prima News a redaktoři z „antibabišovského“ serveru iRozhlas.cz.



„Asi nejde o ty myšlenky a ideje, ale o ty fleky,“ dodal Babiš, který zároveň kritizoval „chaotické“ vedení Prahy primátora Zdeňka Hřiba. Piráti se podle Babiše chovají tak, že už jsou ve vládě.



Bartoš ve čtvrtek pro iDNES.cz popřel, že by chtěl kandidovat za ANO. Již v minulosti uvedl, že se jednalo o legraci a klukovinu. SMS zpráva odeslaná v roce 2014 Babišovi podle něj byla: „Blbina v hospodě na Letné na zahrádkách.“

Piráti podávají na premiéra žalobu kvůli tvrzení, že chtějí lidem nastěhovat domů migranty. Babiš podle nich šíří lži a špiní pověst strany. „Já bych je mohl žalovat každý den. Pan Bartoš třeba řekl, že kradu peníze evropských daňových poplatníků a podobné sprosťárny,“ uvedl v reakci na žalobu Babiš.

Podle premiéra se Bartoš, kterého označil za vítače migrantů, se nemůže schovávat za mladickou nerozvážnost, když před lety s islamizací Evropy a přijímání uprchlíků neměl problém. V programu Pirátů z roku 2020 tam stejné myšlenky jsou nadále, upozornil Babiš.

Doplnil také, že Bartoš za Piráty evropským velvyslancům slibuje, že pokud budou po volbách u moci, přijmout uprchlické kvóty, kterým se země visegrádské čtyřky včetně Česka nyní urputně brání.

Babiš se ve čtvrtek během konference o výzvách pro transatlantické vztahy opět pustil do ostré kritiky Evropské unie, z níž se množí hlasy kritizující jeho údajný střet zájmů.

Řekl, že členské státy mají mít odvahu se postavit „eurokratům“. Také zpochybnil funkčnost zahraniční politiky Bruselu, která podle něho nedbá na společný politický zájem členských zemí.