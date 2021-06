Jsme první vláda, která měla odvahu osekat ruskou ambasádu, řekl Babiš

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Babiš rovněž řekl, že jeho vláda je první, která objednala ve velkém americké zbraně a která měla odvahu prudce zmenšit personál ruské ambasáday v Praze po vrbětické kauze.

Konference se účastní mimo jiné také ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová.



„Konference je věnovaná Evropské unii a evropsko-atlantickým vazbám a vztahům. Česko má být součástí EU, ale neznamená to, že bychom měli automaticky přijímat vše, s čím eurokraté v Bruselu nebo další progresivistické politické elity ve velkých zemích přijdou,“ začal Babiš. Podle premiéra bychom měli najít odvahu být v případě potřeby kritičtí.

„Musíme neustále bojovat za národní zájmy v rámci EU a nebýt naivní. Jsme středně velká země, která je tradičně velmi průmyslově zaměřená a orientovaná na export. Pro nás je nejdůležitější funkcí EU společný trh s jeho svobodami, volným pohybem lidí, služeb i zboží a také investic. Tyto svobody ale nejsou zcela naplněny,“ opřel se Babiš do Evropské unie.



Podle českého premiéra by se EU měla na tyto hodnoty zaměřit a naplnit je. Až pak se podle Babiše dá mluvit o integraci v dalších oblastech. Posteskl si, že z EU odešla Velká Británie, ale musí to jít i bez ní.

„Růst v EU byl pomalejší než v USA nebo Asii. Evropská unie je mistrem v počtu regulací, měla by se naopak zasadit o snížení zdanění, snížení byrokracie a více inovací,“ dodal premiér. Babiš také prohlásil, že Česko mělo jako odvahu osekat ruskou ambasádu a současná vláda jako první koupila americkou techniku, jako jsou například vrtulníky.

Minulý týden podpořila jasná většina europoslanců usnesení odsuzující střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Rezoluci, která je právně nezávazná a vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert, podpořilo 505 členů sboru. Proti bylo 30 europoslanců a hlasování se jich zdrželo 155.

Méně byrokracie a sjednocený Schengen

Hranice Schengenu by se podle premiéra měly sjednotit s vnějšími hranicemi Evropské unie. Zároveň podpořil tvrdší hraniční kontroly. Migrační politika by podle něj měla být plně v rukou členských států a žádosti o azyl by měly být posuzovány na kontrolních stanovištích mimo EU. Vyzdvihl zároveň spolupráci zemí Visegrádské skupiny, kde je Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Zmínil i otázku jaderné energetiky, kterou označil za národní zájem ČR. „Nemůžeme se spoléhat na víru, že se o všechno postarají vítr a sluneční energie,“ řekl.

Ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček připomenul, že je Česko převážně průmyslové a po koronavirové epidemii v zemi se začíná restartovat ekonomika. Nyní je podle Havlíčka hlavní se zaměřovat na ziskové marže a tvorbu zisku.

„Chceme s USA budovat další vztahy, Spojené státy patří mezi šest nejdůležitějších trhů. Chceme investovat do inovací a rozvoje. Je to dobrá zpráva z hlediska malých a středních podniků, protože s USA se dá dělat skvělý obchod,“ komentoval obchodní stránku vztahů Havlíček.



Konference bude rozdělená na tři hlavní části. První se bude věnovat ekonomickým otázkám. Druhý panel bude politický a na konferenci se budou věnovat také klimatu a kyberbezpečnosti.



Mezi dalšími hosty jsou například šéfredaktor Financial Times pro Evropu Tony Barber a bývalý poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Mark Pfeifle.

V loňském roce na konferenci vyzdvihla eurokomisařka Věra Jourová nutnost boje s dezinformacemi, ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček chtěl spolupracovat na vývoji umělé inteligence. Připojil se i premiér Andrej Babiš, který doufal v další vzájemnou spolupráci USA a ČR.



Konference se tehdy konala několik dní po zvolení nového prezidenta USA Joe Bidena a podle premiéra tak přišla v pravý čas.