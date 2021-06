Piráti dávají žalobu na Babiše kvůli tvrzení, že chtějí nastěhovat migranty

Žalobu na premiéra Babiše se rozhodli Piráti podat, když nereagoval na předžalobní výzvu a odmítl se jim omluvit kvůli výroku, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty.

„Nemám se zač omlouvat a myslím, že to dobře ví,“ reagoval premiér na předžalobní výzvu.



Spor vypukl, když 3. června před hlasování o nedůvěře vládě Babiš v projevu ostře zaútočil na Piráty: „My v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický pirátostan. Nechceme. My nechceme sdílet naše auta. My nechceme sdílet naše byty. My nechceme sdílet naši zemi. My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament. Nějací zelení fanatici, se kterými by se Piráti spojil,“ burcoval Babiš ve svém projevu.



15. června 2021

To, co vytkl ve Sněmovně Pirátům, slibuje premiér ve své knize „O čem sním, když náhodou spím“, v kapitole nazvané Budeme mít legální sdílenou ekonomiku. „Lidi budou brzy sdílet automobily, parkovací místa, byty a chaty,“ napsal Babiš.



Na Twitteru pak reagoval na to, že mu právě tuto pasáž jeho knihy jeden z novinářů připomněl. „V knížce jsem psal, že lidi budou brzy sdílet auta nebo byty. A sdílejí. Ale DOBROVOLNĚ! Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta.“

Andrej Babiš @AndrejBabis @VacDol V knížce jsem psal, že lidi budou brzy sdílet auta nebo byty. A sdílejí. Ale DOBROVOLNĚ! Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta. oblíbit odpovědět

A právě kvůli tomuto tweetu nyní premiéra čeká žaloba, protože ho Babiš odmítl odstranit a omluvit se za něj.