Muslimská Evropa ano, vstup do EU ne, psal Bartoš před lety. Teď se hájí

Bartošova vyjádření z doby před skoro dvanácti lety na pirátském fóru dohledala redakce CNN Prima News, která s nimi následně politika konfrontovala. Současný šéf strany tehdy ještě nestál v čele Pirátů, na webu zodpovídal otázky veřejnosti na různá politická témata.

„Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém,“ odpověděl třeba na dotaz k „imigraci barevných přistěhovalců“.

V otázce členství Česka v Evropské unii pak přiznal, že v celostátním referendu v roce 2003 hlasoval proti vstupu do EU. Vyjádřil také nesouhlas s uznáním Kosova jako státu a odsoudil vojenský zásah NATO v Jugoslávii v roce 1999, zejména jeho schvalování tehdejším prezidentem Václavem Havlem.

Nyní Bartoš potvrdil, že odpovědi na fóru psal ve svých 29 letech skutečně on. V reakci však podotkl, že „většinu věcí si už dnes nemyslí“. „Zejména ty, které se týkají globálních záležitostí, bych ani neřekl. Je to dvanáct let, člověk prochází nějakým vývojem,“ sdělil.

Své tehdejší výroky označil jako mladickou rebelii či nerozvážnost a dodal, že jejich důvodem byl i nedostatek informací. „Jsou to i věci, které člověk chápe až tehdy, když se dostává do kontextu fungování světa. I s ohledem na politiku, jakou děláme, je patrné, že co zaznělo, už dávno neplatí. Už si to dávno nemyslím a xkrát jsem ukázal, že je to jinak,“ vysvětlil.

„Dneska bych s muslimskou Evropou problém měl. Stejně jako u každého, tak i u mě se názory výrazně posunuly a vyvinuly. A to i v kontextu pozdějších teroristických útoků radikálů, které zcela odsuzuji, či migrační krize,“ řekl Bartoš a dodal, že aktuálně zastává dlouhodobá migrační stanoviska Pirátské strany.

Už před rokem 2009 se přitom v Evropě odehrály bombové útoky islamistů v Madridu a Londýně, při nichž zemřely stovky lidí. Na to Bartoš uvedl, že to tehdy byla jeho „podrážděná reakce na fóru v nějakém dobovém kontextu“.

„Při hlasování o EU jsem cítil nátlak“

Názor šéf Pirátů změnil i v dalších otázkách. Pro vstup do EU by podle svých slov už nyní hlasoval. „Tehdy mě negativně ovlivnila i nevyvážená informační kampaň předkládaná občanům. Dnes jsem rád, že většina lidí hlasovala pro vstup. Pozdější vývoj ukázal, že členství v EU přináší mnoho výhod, ať už v oblasti financí a výrazného zvýšení životní úrovně, tak i v silnějším diplomatickém zastoupení,“ řekl Bartoš.

Své dřívější odmítání zdůvodnil i tím, že podle něj tehdy „svět ještě nebyl takovýmto způsobem rozdělený a nebyla jasná dominance. Nebyl si jistý také postavením Česka na globální mapě. „To ve věku, kdy jsem hlasoval v referendu, nemůžete vnímat v kontextu, pokud se tím nezabýváte od dětství. Co já vím, vedla se velmi divoká debata a spíše jsem cítil mainstreamový nátlak k rozhodnutí,“ doplnil.

Předseda Pirátů si už také nemyslí, že „Kosovo je Srbsko“, jak kdysi napsal. „V té době jsem to tak vnímal. Chodil jsem do školy i na gymnázium s lidmi, kteří z té oblasti utíkali a pociťovali na obou stranách křivdy a připomínali vraždy. Byla to podrážděná reakce na příspěvek na fóru.“



„Jak jsem již říkal, pod většinu svého příspěvku z roku 2009 bych se dnes opravdu nepodepsal,“ uzavřel Bartoš. Ve stranickém kontextu připomněl, že Piráti se tehdy teprve formovali a tvořili program. Po dvanácti letech nyní drží nejvyšší volební preference.

