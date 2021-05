Pohlaví v občance je zbytečné, není třeba k identifikaci, apelují Piráti

„Pohlaví uvedené v občance v praxi nenapomáhá identifikaci jejich držitelů. Někdy je tomu právě naopak, kdy vzhled lidí neodpovídá běžné představě o mužích a ženách, a tak vznikají zbytečná nedorozumění,“ okomentoval návrh Profant.



Jak podotkl, vypuštění pohlaví umožňují i mezinárodní standardy, podle kterých se doklady vydávají. „Návrh tak jde v souladu s trendem, kdy do fyzických dokladů uvádíme jen skutečně identifikačně nezbytné údaje, ostatní specifické osobní údaje je možné pro konkrétní případy připojit elektronicky,” dodal.

„Osobně mi to nevadí. Většinou to jde poznat i bez občanky,“ uvedl k tomu místopředseda výboru Jiří Dolejš z KSČM. Jak podotýká Jana Mračková Vildumetzová za ANO, místopředsedkyně výboru, někomu na občanském průkazu může vadit fotografie, jinému nepřímé uvedení věku, dalším zmíněné pohlaví nebo mají problém s čipem.



„Nemyslím si ale, že je to zásadní téma. Za mnohem důležitější považuji, aby i nadále mohli lidé na občanku cestovat a aby si ji mohli vyřídit rychle a tam, kde se zrovna zdržují,“ uvedla.

Občanky s otisky prstů ještě letos?

Jak uvedl například mluvčí Ligy lidských práv Dan Petrucha, vypuštění údaje o pohlaví z občanského průkazu dává smysl i s ohledem na to, že se stále více lidí identifikuje jinak než jako muži či ženy.

Návrh zákona o občanských průkazech byl předložen primárně kvůli požadavku EU na zavedení biometrických údajů do identifikačních dokladů používaných pro cesty po Evropě. Ten prošel, a lidé by tak již letos mohli dostávat občanské průkazy s čipy, které by obsahovaly jejich otisky prstů.

Součástí občanských průkazů bude také muset být i strojově čitelná část, aby splňovaly minimální bezpečnostní normy v podobě, jak je stanovuje Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Ani rodinný stav, ani tituly

Údaje na občanských průkazech doznaly změny již v roce 2012, kdy se předtím povinné údaje o rodinném stavu staly dobrovolnými. „Nesouvisí bezprostředně s identifikací občana. Nadto byl v minulosti veřejností kritizovaný a lidé si ho nepřáli ve svých občanských průkazech uvádět,“ vysvětlilo tehdy ministerstvo vnitra.



Na průkazech také již nejsou zapsána jména děti, manželů, manželek ani registrovaných partnerů a partnerek. Zůstala však možnost zvolit si, zda zájemce chce mít na průkazu vysokoškolský titul.

Od roku 2022 se pak do občanských průkazů nebudou zapisovat rodná čísla. Česko od nich ustupuje zejména kvůli bezpečnosti. „Rodné číslo v sobě obsahuje řadu informací, které jsou svou povahou osobního charakteru. Z čísla lze zjistit datum narození, také pohlaví, místo narození. To je to číslo za lomítkem,“ vysvětlil v rozhovoru náměstek pro legislativu, státní správu a územní samosprávu Petr Mlsna s tím, že se na průkazech budou objevovat nové identifikátory.

Německo, Itálie a nově i Nizozemsko

Chybějící kolonka pohlaví v dokumentech není v Evropě žádnou novinkou. Například Německo, Itálie či Srbsko ji v dokumentech ani nikdy neměly. Podobnou legislativu pak vloni přijalo Nizozemsko. V příštích pěti letech tak z občanských průkazů Nizozemců zmizí označení pohlaví a součást vládního plánu je odstranit kolonku pohlaví všude tam, kde je to možné.



Tento krok vítají organizace podporující práva LGBT+ menšiny, které uvádí jeho výhody pro transgender, intersex či nebinární lidi. „Ti mají v občanském průkazu často uvedeno pohlaví, které neodpovídá jejich identitě a vzhledu, a tak způsobuje problémy v každodenním životě například na poštách, úřadech a dalších místech,” vysvětlil Profant, jenž je zároveň spoluautorem pozměňovacího návrhu k matričnímu zákonu, který by měl zrušit povinnou kastraci trans lidí při úřední změně pohlaví.

Měl by na občanských průkazech zůstat údaj o pohlaví? ANO 447 NE 78

Jak podotýká agentura Reuters, pohlaví se na rodných listech začalo objevovat v 19. století za vlády Napoleona Bonaparta. Panovník tehdy chtěl vědět, „s kolika vojáky může do budoucna počítat“.

Zatímco část evropských zemí tedy v současné době spěje k benevolentnějším a inkluzivnějším zákonům ohledně zveřejňování pohlaví, některé země se kloní na druhou stranu ke konzervativním a pravicovým kampaním proti tomu, co nazývají „genderovou ideologií“.

V Maďarsku například loni prošel zákon, který zakázal úřední registraci změny pohlaví a právní uznání nové identity transgender lidí. Americký stát Idaho zase trans lidem zabránil změnit si pohlaví na rodných listech.

Volit, zda nepřechýlit jméno, je lidské právo, říká jazykovědkyně Valdrová: