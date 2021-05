Premiérem Bartoš a prezidentem Babiš. Lidé sázejí na výsledky voleb

Adeptem na to stát se prvním premiérem s důvěrou parlamentu po volbách do Poslanecké sněmovny letos na podzim má podle sázkařů Fortuny předseda Pirátů Ivan Bartoš. Jeho aktuální kurz je 1,55:1. Nynější premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš je na druhém místě s kurzem 2,8:1.

„Sázky na předsedu vlády po příštích volbách jsme do nabídky zařadili 15. února letošního roku, přičemž bookmakeři k tomuto termínu vnímali šance Andreje Babiše a Ivana Bartoše jako naprosto vyrovnané, na oba se sázelo v kurzu 1,9:1,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šain. S postupem času se situace vyvíjela podle Šaina „poměrně jednoznačně“.

„Velká většina sázek byla přijata na předsedu Pirátů, což postupně tlačilo jeho kurz dolů až na aktuálních 1,55:1. Naproti tomu kurz předsedy hnutí ANO vystoupal na 2,8:1,“ popsal vývoj Šain. Další z potenciálních kandidátů lídr trojkoalice SPOLU Petr Fiala má kurz 6:1 a předseda STAN Vít Rakušan 8:1.

Bude Ivan Bartoš po volbách novým premiérem? Ano 1074 Ne 2419

Vývoj tak víceméně kopíruje průzkumy veřejného mínění. Podle posledního průzkumu volebních preferencí společnosti Median by u lidí vyhrála koalice Pirátů se STAN, na druhém místě by skončilo ANO, které dlouhodobě ztrácí, a až třetí by byla trojkoalice SPOLU.

Na to, že Andrej Babiš nebude premiérem s důvěrou Sněmovny na konci letošního roku, si lidé sázejí zase u sázkové kanceláře Tipsport s kurzem 1,09:1. Naopak že jím bude Ivan Bartoš, je kurz 1,7:1.

Má Česko šanci na svou Čaputovou?

Andrej Babiš je však prozatímním favoritem na budoucího prezidenta. Dva roky před prezidentskými volbami v roce 2023 na výhru lidé sázejí s celkem jasným kurzem 2,2:1 (k pondělí 10. května, pozn. red.).

S poměrně velkým odstupem za nynějším premiérem je generál ve výslužbě Petr Pavel s kurzem 6,5:1.

Za nimi však následuje méně známá tvář, ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Zuzana Čaputová (vlevo) a Danuše Nerudová

Sázky na příštího prezidenta zařadila Fortuna do nabídky koncem ledna 2018 bezprostředně poté, co svůj mandát obhájit Miloš Zeman. „Okruh favoritů vzešel ze skupiny poražených kandidátů a dalších v té době exponovaných osobnosti. Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Václav Klaus ml. nabízeli kurz 12:1 Michal Horáček (13:1), Marek Hilšer (15:1), Martin Stropnický a Andrej Babiš kurz 20:1,“ uvedl mluvčí sázkové kanceláře.

„Nejvíce posílil Andrej Babiš (aktuální kurs 2,2:1), o němž se jako o možném Zemanově nástupci často hovořilo a který možnou kandidaturu neodmítl. Do popředí se pak dostal generál Petr Pavel a nově se mezi favoritky zařadila také profesorka Danuše Nerudová,“ podotkl Šain.

Čtvrtým sázkovým favoritem na prezidenta republiky je pak exprezident Václav Klaus, který má momentálně kurz 10:1. Mezi želízky v ohni jsou také neúspěšní kandidáti minulé volby Pavel Fischer a Jiří Drahoš nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil. Desítku favoritů na tuto funkci uzavírá bývalý ministr financí Miroslav Kalousek s kurzem 20:1.

Někteří politici si naopak výrazně pohoršili. „Kurz na Václava Klause mladšího, který měl startovní kurz 12:1, po oznámení záměru opustit politiku stoupl na 250:1,“ sdělil Šain.

Dostali se před něj i mluvčí Zemana Jiří Ovčáček nebo herec a moderátor Marek Eben, který svou kandidaturu již vyloučil i přes přízeň lidí v průzkumech veřejného mínění.

„Do voleb je nicméně ještě daleko, mohou se objevit další zajímavá jména, jiná třeba svoji kandidaturu vyloučí,“ uzavřel mluvčí sázkové kanceláře.