Bartoš: „Chci být premiér“ zní spratkovsky, ale jsem připraven řídit vládu

Ivan Bartoš se v Rozstřelu ohradil proti novinovým titulkům, ve kterých byl pasován do samozvaného kandidáta Pirátské strany na ministerského předsedu. „Nemám rád, když někdo dezinterpretuje to, co říkám. Snažím se vyjadřovat přesně, tak jak věci myslím.“

„Cílem strany je realizovat program a ten se dělá přes úspěch ve volbách, přes exekutivu, tedy z pozice vlády. A lídr strany je logicky i kandidátem na premiéra. Ale v novinových titulkách je to prezentováno takto: Bartoš chce... A to působí spratkovsky, má to negativní konotaci,“ ohrazuje se Bartoš.

Roli premiéra jsem ochoten přijmout

„My jako piráti jsme si řekli, že budeme dělat politiku jako prostředek ke změně,“ pokračuje Ivan Bartoš. „A pokud tím prostředkem je, že budu lídrem strany ve volbách a kandidátem na premiéra, tak to přeci není o tom, co chci, ale o tom, co musím udělat proto, aby se naplnil náš program, naše vize, moje sny o svobodné zemi, kde se dobře žije.“

Podle šéfa Pirátské strany je pozice ministerského předsedy rolí, kterou je ochoten přijmout. Ale rozhodně to není jeho životním cílem. „Jsem původně knihovník, mám vystudovanou informační vědu a mé ideální stáří vypadá tak, že mám knihkupectví ve svobodné zemi, kde se dobře žije a kde má člověk zastání, když je v nějakých problémech. A protože tohle v naší zemi nemáme, tak než si to knihkupectví otevřu, chci to v rámci své mise zařídit.“

Ivan Bartoš teď sbírá nominace na lídra pirátů v jednotlivých stranických regionech. Zatím prý cítí podporu. „Nemyslím si, že by v krajích byly nějaké další nominace. Stavíme teď i potenciální vládní tým, který bude širší ne ten současný. V případě, že bude podepsána koaliční smlouva, se STAN, tak tuto debatu budeme vést i s našimi potenciálními partnery – tedy se Starosty a nezávislými.“

Pro koalici se Starosty a nezávislými se v pirátském internetovém hlasování vyslovilo 695 z 858 hlasů. „Piráti o tom debatovali zhruba měsíc na základě komplexní předložené analýzy, která řešila programové průniky. Tam jsme dopadli se sedmdesátiprocentní shodou, řešili jsme krajské kandidátky, kroužkování. Vše máme zanalyzováno.“

Se STAN nacházíme společnou řeč

Podle Bartoše se zatím spolupráce jeho strany se STAN osvědčila. „Zatím jsme ji rozvíjeli ve Sněmovně, v krajských volbách jsme získali společného hejtmana, jsme společně v řadě krajských koalic. Naším cílem je mít alternativu pro Českou republiku a realizovat to na pozici Sněmovny a vlády.“

Na zásadní rozpory během koaličního vyjednávání ani jedno uskupení nenarazilo. „Jsou věci, které jsme ve Sněmovně zatím řešit nemuseli, třeba dlouhodobý program pirátů. Tam nevíme, jaké je stanovisko STAN. Otázkou je, zda v době pandemie a během situace, kdy se řítíme do dluhové krize, bude na dlouhodobé cíle vůbec prostor. Budeme muset řešit propad ekonomiky, zadluženost země, věci, které přímo ovlivňují lidi a firmy.“

„Ale myslím si, že už v debatě ve Sněmovně se ukázalo, že společnou řeč umíme najít. Tak uvidíme, co teď ty programové diskuse přinesou. Ale já jsem optimistou,“ míní Bartoš.

Předseda pirátů si myslí, že obě strany k sobě mají blízko i ideově. „STAN se profiluje, zejména v posledním sněmovním období, jako středová liberální strana, i když je tam trochu konzervativního nádechu z předchozí spolupráce s TOP 09.“

Rozpad koalice po volbách Bartoš odmítá

„Shodneme se ve věci transparentního řízení státu, modernizace vzdělávání, v otázkách digitalizace, demokratického směřování státu i nezávislosti justice,“ navazuje šéf pirátů. „Nejde nám jen o porážku Andreje Babiše. My jsme nikdy svou politiku nestavěli na kritice premiéra. Vždycky jsme přinášeli konstruktivní alternativu. Je to vidět i v našich návrzích. A stejně tak to platí o STAN.“

Bartoš v Rozstřelu odpověděl i na otázku, zda bude koalice vystupovat jednotně i po volbách, nebo třeba do jednání o možné budoucí vládě budou obě strany vstupovat samostatně. „My se spolu bavíme o společném postupu. Tedy jak v rámci vládního angažmá nebo v případě opozice. Pokud to bude schváleno, tak je to projekt na celé volební období ve sněmovní nebo vládní politice.“

Ivan Bartoš ve druhé části Rozstřelu hovořil i o tom, s kým by piráti nikdy nevstoupili do vládní koalice, hodnotil také nového ministra zdravotnictví, vývoj koronavirové epidemie v České republice a vyjmenoval experty, kterým piráti během pandemie covidu-19 naslouchají a na jejichž rady dají.