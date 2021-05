Vítězství Pirátů a STAN může být ještě přesvědčivější. ANO padá k 20 %

Stejně tak se téměř nezměnil zisk koalice SPOLU. V dubnu by ji podpořilo 17 procent dotázaných.



SPD mírně posiluje, má 11,5 procenta a může tak těžit ze stále trvajících omezení zapříčiněných pandemií COVID-19. Také ČSSD mírně posílila a znovu se tak zvyšuje naděje na vstup do Sněmovny. Podle průzkumu by dostala 6,5 procenta hlasů.

Přísaha Roberta Šlachty se z hlediska preferencí zařadila na úroveň Trikolóry a Zelených. Tyto strany se podle dubnového modelu pohybují okolo tří procent.

Dvě pětiny respondentů by volily v letošních parlamentních volbách stejnou stranu jako ve volbách 2017. Další pětina by raději volila jinou stranu. Každý desátý dotázaný by k volbám nešel.

Změnu volené strany oproti podzimu 2017 nejčastěji uvedli ti, kteří volili TOP 09. Až 36 procent z nich by nyní volilo jinou stranu. U ČSSD je to 34 procent. Naopak nejstálejší voliče má KSČM, a to 71 procent. Stejně by volilo i KDU-ČSL nebo ODS. V obou případech je to po 69 procentech.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v dubnu 2021 zúčastnilo, dle svého vyjádření, 67 procent respondentů. To by ve výsledku znamenalo vyšší volební účast než při volbách do Sněmovny v roce 2017. Určitě by k volbám do Sněmovny nešlo 26 procent dotázaných.



Co říká volební potenciál?

Pokud by hnutí ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří hnutí vážně zvažují volit a nevylučují účast ve volbách, získalo by 27 procent hlasů. Zisk přesvědčených voličů by ANO stačil na volební výsledek na úrovni 14,5 procenta. Zároveň se již nejedná o nejsilnější volební jádro.



Koalice Pirátů a STAN má i v dubnu 2021 opět vyšší volební potenciál než hnutí ANO 2011. Potenciální zisk je nyní na úrovni 34 procent. Volební jádro je 15,5 procenta a jedná se tak o nejsilnější volební jádro ze všech stran. Koalice SPOLU má v dubnu 2021 téměř stejné volební jádro (10,5 procenta) a potenciál (24 procent) podobně jako v lednu.



Přesvědčených voličů ČSSD je 2,5 procenta. Potenciál je 11 procent, což je o 2,5 procentního bodu více než v březnu. U KSČM došlo v dubnu 2021 ke mírnému oslabení voličského jádra z 5,5 procenta na 4 procenta. Potenciál je stejný jako v březnu, 9 procent. Potenciály Zelených, Přísahy i koalice Trikolóry-Soukromníků-Nezávislých se v potenciálu pohybují okolo 7 procent, přesvědčených voličů má více Přísaha 1,5 procenta.



Kdo koho volí?

Největší podporu má koalice Pirátů se STAN mezi lidmi s maturitou a VŠ vzděláním. Podpora ANO je nejsilnější mezi lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity a nižším a mezi lidmi nad 55 let. Mezi lidmi s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním je hnutí ANO na třetím místě za koalicemi opozičních stran. ANO má nadpoloviční většinu příznivců ve věkové skupině 55 a více let.



Koalice SPOLU má stále mezi lidmi s různým stupněm vzdělání vždy menší podporu než koalice Pirátů a STAN, dále má tato koalice většinu svých podporovatelů ve věku 18-44 let.



ČSSD by preferovala zejména věková skupina 35-44 let spolu se skupinou 65 a více let, dále lidé se základním vzděláním.



Co voliči čtou

U voličů TOP 09, ODS, Trikolóry a STAN je z deníků nejčtenější MF DNES. U voličů SPD jsou nejoblíbenějším denním tiskem Metro, Sport a regionální Deník. Voliči ČSSD upřednostňují Právo a Blesk, příznivci KDU-ČSL nejvíce preferují regionální Deník.

Z webů jsou Novinky.cz oblíbené u voličů TOP 09, Pirátů, STAN, SPD, KSČM a ANO. Naproti tomu voliči ODS, Trikolóry a ČSSD upřednostňují iDnes.cz. Aktuálně.cz preferují příznivci KDU-ČSL, uvádí Median.



Výzkum probíhal v období 1. dubna do 4. května osobním dotazováním v domácnostech v kombinaci s online dotazováním, které tvoří 20 až 25 procent respondentů.