Babiš by se mohl ve volbách utkat s Bartošem v Ústeckém kraji, míní politolog

ANO ve středu schvaluje kandidátky do voleb. Čekáte nějaké překvapení?

Za mě ani ne. Já počítám, že Andrej Babiš bude kandidovat v Ústeckém kraji. Ani tato varianta by mě nepřekvapila. Myslím si, že v podstatě se bude sázet na kombinaci viditelných členů vlády a viditelnějších tváří Poslanecké sněmovny.

Předpokládáte, že Andrej Babiš bude kandidovat v Ústeckém kraji, kde ho vyzve lídr koalice Pirátů a STAN Ivan Bartoš.

Mně to přijde logické, protože je to chytré opatření z jednoho prostého důvodu. Jednak má šanci vymezit se sám osobně vůči Ivanu Bartošovi, tím pádem může boj personalizovat a má šanci přitáhnout v tu chvíli skupiny, které mají výhrady k Pirátům. Takže je to pro něj i marketingově a komunikačně výhodné.

Nutno dodat, hnutí ANO na Ústecku nemá špatné výsledky. Když se podíváme na předchozí volby, jak sněmovní tak nedávné krajské, tak vlastně hnutí ANO si tam stále drželo solidní výsledky. Pokles tam nebyl příliš velký, takže si myslím, že i pro Babiše je to výhodná oblast, kde může udělat dobrý výsledek.



Kdo v takovém případě nahradí Andreje Babiše ve Středočeském kraji (Babiš zde kandidoval v předchozích sněmovních volbách 2017, pozn. red.)?

Tak upřímně řečeno si myslím, že tam mohou vycházet z členů vlády. Já si dovedu představit, že by to mohl být i vicepremiér Karel Havlíček, protože témata, která řeší hlavně v oblasti dopravy či ekonomiky, jsou Středočechům dost blízká a také pro ně důležitá.

Pokud by Havlíček odmítl a šel do Jižních Čech, mohou případně vsadit i na výraznější středočeské poslance. Já bych ale osobně sázel na Havlíčka.

Šéf poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek by se měl stát dvojkou na kandidátce v Olomouckém kraji. Je to podle vás právě to překvapení? Nebo proč tento tah?

Není to pro mě překvapení. Je to jeho domovský kraj. Myslím si, že jistější než kdyby kandidoval na Vysočině. Sice reprezentuje zemědělský výbor, ale řeší spoustu jiných témat. Takže si myslím, že Olomoucký kraj je pro něj mnohem vhodnější, protože je spjatý s Prostějovem a dlouhodobě se v olomoucké politice pohybuje.

Je tam známou personou, která sice rozděluje, ale zároveň má prostě své sympatizanty a stoupence. Tato varianta je pro něj jistější a vhodnější než Vysočina, která je opravdu hodně konzervativní a spíše uzavřená do sebe a venkova. Olomoucký kraj je kombinace.



ANO je poslední velká strana, která kandidátku nezveřejnila. Proč si dala tak na čas?

Může si to dovolit. Myslím si, že je to také snaha nastolovat témata až v závěru a vždycky si udržet prostor na konkurenční vymezování se vůči ostatním. Je to stejné s programem, kdy je to poslední velká strana a navíc premiérská strana, která vlastně nezveřejnila stále volební priority. Ale prostě ta jejich taktika je se soustředit na konkurenci, rozebírat jejich nabídku a svá témata nabídnout v samotném závěru.