Poslanci jednají o Zemanově nařčení BIS, že odposlouchávala i jeho

Šéf sněmovní komise pro kontrolu BIS Pavel Bělobrádek označil Zemanovo obvinění o odposleších jeho okolí za závažné. Jednání se zúčastní vládou i pověřený ředitel kontrarozvědky Michal Koudelka, který podle Zemana odposlechy nařídil.



Zeman v neděli řekl, že se o odposleších dozvěděl před lety od vysokého důstojníka BIS. Týkat se mají většího počtu lidí v jeho okolí. „Já, jak víte, telefon, mobilní ani jiný, nemám, takže když se s těmito spolupracovníky bavím, tak jsem odposloucháván i já,“ uvedl prezident.



Prohlásil také, že o odposleších informoval premiéra Andreje Babiše, který mu za přítomnosti Mynáře později sdělil, že odposlechy zastavil. „Ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují,“ prohlásil prezident.

Babiš se proti tomu ohradil a zdůraznil, že v této oblasti nemá on ani vláda žádné kompetence. Popřel, že by Zemanovi řekl, že odposlechy zastavil i to, že by podobné záležitosti mohl s hlavou státu probírat za přítomnosti kancléře Mynáře.

Bělobrádek předpokládá, že poslancům může Koudelka na uzavřeném jednání říct víc, než může říct do médií. Další členové komise již dříve uvedli, že budou chtít vědět, zdali se prezidentovo tvrzení zakládá na pravdě nebo zda byli odposlouchávání další ústavní činitelé. Bude je také zajímat, jak se tato informace dostala k prezidentovi.

BIS se k prezidentovým výrokům vyjadřovat odmítá, trvá však na tom, že vždy postupuje podle předpisů. Před nasazením odposlechů podle zákona potřebuje písemný souhlas předsedy senátu vrchního soudu.

Zeman dlouhodobě BIS kritizuje, civilní kontrarozvědku označil dokonce za „čučkaře“. Šéfa civilní kontrarozvědky Koudelku šestkrát odmítl povýšit do hodnosti generála, jak mu vláda navrhla.