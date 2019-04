Pavel Bělobrádek

17:09, aktualizováno 1. dubna 2019 10:23

Pavel Bělobrádek je politik. Pod jeho vedením se KDU-ČSL dokázala po čtyřech letech v ústraní vrátit do Poslanecké sněmovny a nakonec i do vlády. Od ledna 2014 do listopadu 2017 byl bývalý šéf lidovců místopředsedou vlády pro vědu a výzkum. Pavel Bělobrádek neúspěšně kandidoval v senátních volbách 2018 v obvodu Náchod.



"Za ty roky mi prošla rukama spousta dobytka i sviní a věřte mi, že si s nimi poradím, i když se s nimi potkám ve vrcholné politice." Tímhle výrokem po svém zvolení předsedou křesťanských demokratů Bělobrádek připomenul, že je vystudovaný veterinář a nějakou dobu strávil i na jatkách. Pavel Bělobrádek byl do funkce předsedy KDU-ČSL zvolen v listopadu 2010, předtím v této straně působil jako pardubický krajský tajemník a stál i v čele městského a okresního výboru v Náchodě. Pavel Bělobrádek vsadil na svou neokoukanou tvář, se kterou voličům nabízí alternativu pravého středu. V předčasných volbách 2013 stranu přivedl zpět do Poslanecké sněmovny. Lidovci získali 14 poslaneckých mandátů a společně s ČSSD a hnutím ANO sestavili vládu. V krajských volbách 2016 kandidoval na druhém místě Koalice pro Královéhradecký kraj - KDU-ČSL - Hradecký demokratický klub - Volba pro město. Koalice skončila na čtvrtém místě. Pavel Bělobrádek vyhrál v prvním kole senátních voleb 2018 v obvodu Náchod, ve druhém kole ho porazil bývalý policejní prezident Martin Červíček. Na stranickém sjezdu v březnu 2019 už na předsedu strany nekandidoval a v čele strany ho vystřídal Marek Výborný. Pavel Bělobrádek je ženatý, s manželkou Janou má syna Josefa a dceru Anežku. Podle svého webu se ve volném čase rád stará o dům a zahradu, chodí do přírody, zajímá se o historii, literaturu a výtvarné umění.