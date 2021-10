Poslanecké matadory Spolu přeskočil v hradeckém kraji ředitel gymnázia

Třetí v pořadí skončila koalice Pirátů a STAN s 15 procenty hlasů, čtvrtá je SPD s devíti procenty.

Od podvečera se slavilo ve štábu ODS, který zasedl v Pivovarských domech na Velkém náměstí v Hradci Králové. Asi dvacet členů ve sklepě popíjelo místní pivo Klenot, roušky nikdo neřešil.

Koalice Spolu dosáhla v kraji na čtyři mandáty, shodně s ANO. Voliči nejvíc kroužkovali čtyřku na kandidátce Spolu, ředitele hradeckého Gymnázia J. K. Tyla Matěje Ondřeje Havla.

„Výsledky v Královéhradeckém kraji, respektive mé vykroužkování do Sněmovny je velké překvapení a zároveň je to velmi zavazující. Vůbec jsem si nedokázal představit, že bych dokázal přeskákat takové matadory, jako jsou Ivan Adamec nebo Pavel Bělobrádek,“ říká úspěšný ředitel (TOP 09).

Své zvolení s žáky školy neoslaví kvůli zákazu činnosti politických stran a hnutí na školách. „Každopádně to oslavím s rodinou, protože speciálně má žena si zaslouží opravdu velké uznání, protože měsíc a půl ležela celá domácnost jen na ní,“ plánuje Havel.

„Myslel jsem si, že Piráty v kraji porazíme, přestože i oni si troufali na vítězství, ale tak velký rozdíl jsem nečekal. Ještě budu muset zvážit, co bude mou prioritou, každopádně Sněmovna je velkou výzvou a těším se na práci v ní,“ říká Matěj Ondřej Havel.

Mandát obhájil bývalý šéf lidovců Pavel Bělobrádek a občanský demokrat Ivan Adamec, do Sněmovny se vrátí také podnikatel Pavel Staněk (ODS).



Nevadí, že mě přeskočili, říká Adamec

Lídr Ivan Adamec odhadoval před půl rokem, že koalice získá pět mandátů. „Při zahájení kampaně jsem ambiciózní cíl upravil na čtyři mandáty a také tehdy i moji kolegové říkali, že se mi něco přihodilo. Je to naprosto úžasný výsledek,“ hodnotí dlouholetý starosta Trutnova a poslanec Adamec.

To, že ho kroužkování posunulo níže, Adamce netrápí: „Když jste první na kandidátce, řada lidí se domnívá, že lídr se kroužkovat ani nemusí. Nemám vůbec žádný problém s tím, že mě přeskákali pánové Bělobrádek a Havel, pro mě je důležité, že jsem jedním z čtyř. Blahopřeju jim, ukázalo se, že nám přinesli spoustu hlasů navíc. Pochopitelně jsem sledoval i kroužkování v ostatních stranách, každopádně to asi skončí velkým zklamáním pro Piráty a naopak velkým úspěchem pro stanaře.“

Nižší výsledek Pirátů není podle Adamce velký problém, protože pro demokratickou koalici to vypadá ve Sněmovně dobře.

„Na celostátní úrovni se do Sněmovny dostanou čtyři subjekty a skončí ten pelmel, který tu byl dosud. Andrej Babiš nebude schopen sestavit většinovou vládu. K sestavení vlády nás určitě čeká ještě dlouhá práce v Praze, uvidíme také, jak se zachová pan prezident. Víme, v jakém je v současné době stavu, a uvidíme, co nám přinesou příští dny,“ odhaduje Adamec.

Piráti bez nálady. Uspěla prostořeká starostka

Ve volebním štábu Pirátů a STAN v pirátském sídle na Masarykově náměstí v Hradci Králové převládala už odpoledne skeptická nálada. Jediný dosavadní pirátský poslanec Martin Jiránek nakonec skutečně mandát neobhájil.

Voliči dali téměř čtvrtinu přednostních hlasů právničce a starostce Mladých Buků Lucii Potůčkové, která na sebe upozornila v červenci, když na Twitteru odmítla návštěvu ministryň Kláry Dostálové a Aleny Schillerové z hnutí ANO, jež chtěly obhlížet nově opravenou školu. Starostka to vysvětlila tím, že podobné návštěvy v regionech považuje za PR hnutí ANO.

Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

průběžné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

průběžné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,66%

134 303 hlasů

průběžné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

251 090 hlasů

průběžné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

průběžné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

průběžné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

průběžné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

průběžné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

průběžné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

průběžné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

průběžné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

průběžné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

průběžné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

průběžné výsledky Svět

Piráti+STAN 50,24%

6 326 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

„Je to pro mě obrovský životní veletoč. Ve Sněmovně se chci věnovat místnímu rozvoji. Vyjádření k návštěvě ministryň bylo spontánní, nikdo nečekal, že to vyvolá takový rozruch a já už vůbec ne. Každopádně to nyní mělo velký vliv na volební výsledek. Nestává se, aby starostové malých obcí, notabene ženy, najednou takto vyskočili. Na druhou stranu si myslím, že to není jediný důvod,“ říkala těsně před koncem hlasování Potůčková.

Vedle Potůčkové uspěl ještě starosta Nové Paky Josef Cogan. „Zatím to opravdu vypadá, že voliči STAN kroužkovali více, je tak možné, že v kraji budou poslanci pouze z hnutí STAN,“ tipoval Jiránek ještě před sečtením všech hlasů.



V případě koalice Pirátů a STAN se nenaplnily zejména naděje vkládané do exdiplomata a bývalého hradeckého primátora Martina Dvořáka. Zklamaný však nebyl, večer si zapálil doutník, potěšil ho úspěch koalice Spolu.

Politolog vidí sbližování Starostů a SPOLU

Politolog Jiří Štefek potvrzuje, že velkou roli letos sehrálo kroužkování kandidátů.

„Královéhradecký kraj ve volbách potvrdil trend nastoupený v podzimních krajských volbách, kdy spojené koalice středopravých stran uspěly a byly schopné porazit ANO. Volby končí velikým fiaskem pro KSČM a jejich lídr Zdeněk Ondráček se bude poroučet ze sněmovny. Poslanecký osud se zpečetí i v případě náchodského starosty Jana Birkeho. Stejný krušný osud čeká nejspíš i lídra koalice Pirátů a Starostů Martina Jiránka, kterého překroužkovali hned tři kandidáti Starostů,“ říká Štefek.

„Větší role Starostů v budoucí sněmovně dává tušit, že případné povolební spojení s koalicí SPOLU bude pevnější a ideově čistší,“ odhaduje Jiří Štefek.

Do Sněmovny se znovu vrátí Vladimíra Lesenská, exposlankyně ČSSD, která bude nyní zastupovat SPD.



Hnutí ANO obhájilo čtyři mandáty. Znovu uspěla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová i poslanci Jiří Mašek a Petr Sadovský. Místo po trutnovském lékaři Pavlu Plzákovi obsadí Jana Berkovcová.

O křesla v Poslanecké sněmovně bojovalo v Královéhradeckém kraji 271 lidí ze 17 stran, koalic a hnutí. O Sněmovnu se nyní ucházelo o 162 lidí méně než v roce 2017, kdy však kandidoval rekordní počet 24 subjektů.