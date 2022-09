Bratři a sestry. Mladí lidovci jako budoucnost i svědomí své politické strany

Je pátek odpoledne a Jurečka přijel navštívit členy mládežnické organizace do hotelu na Vysočině, ve kterém se koná letní soustředění, takzvaný Summer Camp. Pro Mladé lidovce to je jejich největší událost roku. Během pěti dní se v konferenční místnosti vystřídají i další tváře strany, každý s vlastním vystoupením, během kterého hovoří o stavu strany a odpovídá na dotazy mládežníků.

„Máme tolik poslanců, kolik jsme nikdy neměli, třiadvacet, máme tři podle mého názoru zajímavá ministerstva, máme tři a půl procenta. Co s tím budeme dělat?“ ptá se Mariana Jurečky, předsedy KDU-ČSL a současného ministra práce a sociálních věcí, třeba jeden ze členů Mladých lidovců Antonín.

Těch je v současné době 421, v Česku patří k největším mládežnickým organizacím. Tvoří je lidé ve věku od patnácti do pětatřiceti let, kteří se stranou názorově souzní. Nejde však o nutné pravidlo a podmínku.

„V Mladých lidovcích je škála různorodých lidí, není to tak, že bychom všichni zastávali stejné názory,“ říká třeba Gabriela Valíková, jedna z účastnic červencového Summer Campu. Uvádí i konkrétní příklad: manželství pro všechny. Zatímco Jurečka v tomto ohledu již několikrát řekl, že institut manželství pro všechny nepodpoří, a lidovci dokonce chtějí ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy, ona tak radikální není.

„Nejsme všichni konzervativci“

„Každý z nás má vlastní názory a hodnoty, to se nezmění poté, co vstoupíme k lidovcům. Já jsem manželství pro stejnopohlavní páry otevřená,“ popisuje Valíková. „Je hrozně zapečetěné, jakou máme nálepku. Nejsme všichni konzervativci,“ vysvětluje s tím, že ona sama třeba není ani pokřtěná.

I konzervativnější názory však mezi mladými zaznívají. Například na otázku interrupce. O potratu nedávno Jurečka uvedl, že jej vnímá jako zabití člověka. A s jeho názorem souhlasí například Vlastimil Stříbrný, člen celostátního výboru Mladých lidovců. „Přeci jen jsme mládežnická organizace konzervativní strany, naše názory k etickým problémům jsou konzervativní. Část členské základny je sice liberálnější, ale nemyslím si, že je to zásadní problém. Rozhodně to není něco, co by nás trápilo,“ míní.

Mladí lidovci přehledně Mládežnická organizace vznikla v roce 2012.

V dubnu letošního roku byla do čela spolku poprvé zvolena žena, Helena Martinková.

V současné době mají Mladí lidovci 421 členů sdružených ve 13 krajských organizací . Nejnovější organizací je liberecká, která byla zřízena 1. května 2022.

sdružených ve . Nejnovější organizací je liberecká, která byla zřízena 1. května 2022. Do roku 2021 existovaly v rámci KDU-ČSL dvě mládežnické organizace - Mladí lidovci a Mladí křesťanští demokraté . V loňském roce se sloučily.

. V loňském roce se sloučily. Průměrný věk členů je 25 let. S 35. narozeninami členství v mládežnické organizaci zaniká .

. Organizace celoročně pořádá hned několik akcí, a to od plesů, přes výlety, odborné semináře, workshopy, přednášky. Nejvýznamnější akcí Mladých lidovců je Summer Camp . Toho se účastní okolo sta mladých členů i nečlenů.

. Toho se účastní okolo sta mladých členů i nečlenů. Členem Mladých lidovců byl v minulosti současný předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, náměstek primátorky města Brna Petr Hladík či současný europoslanec Tomáš Zdechovský.

To, že se názory mladých od hlavního proudu strany liší, připouští i Jurečka. „Vnímám, že někteří členové Mladých lidovců mají na některá hodnotová témata jiný pohled,“ říká.

Nepovažuje to ale za problém. „Byli pro nás tahounem, co se týče tématu životního prostředí. Kdyby jej tak často neakcentovali, možná bychom ani neusilovali o resort životního prostředí,“ vysvětluje.

Právě téma klimatu je pro mladé velmi důležité. Dokazuje to i sama předsedkyně Mladých lidovců Helena Martinková, která se věnuje ochraně přírody.

I z jejího názoru na problémy současnosti je cítit větší důraz na témata, která jsou důležitá pro mladé. „Existuje a víme to díky dostupným datům,“ říká třeba na dotaz, zda podle ní existuje rozdíl mezi platovým ohodnocením žen a mužů.

„Stát je důležitý pro prosazování rovnosti a může tomu pomoci například tím, že v jím placených institucích dojde k vyrovnání platů. Podobně důležitá je i podpora nástrojů, které umožní ženám skloubit péči o rodinu s dostatečnými zárukami, jako může být podpora zkrácených úvazků nebo práce z domova, což se nyní začíná umožňovat,“ míní.

Na rozdíl od řady členů KDU-ČSL také nemá problém s tím označit se za feministku. Při dotazu na vysokou inflaci zase zmiňuje nutnost investovat do energetické soběstačnosti. „A to prostřednictvím obnovitelných či bezemisních zdrojů včetně jaderné energetiky,“ říká.

Podle politologa Jana Kubáčka je běžné, že mládežníci jsou o něco liberálnější a od hlavního názorového proudu strany se tak liší. „Je to typické, souvisí to jednak s mládím, ale i s určitou mírou rebelství,“ míní.

Kritické otázky? Takřka pravidlo

Přestože názory nejsou mezi stranou a mládežnickou organizací na vše stejné, vztahy mezi členy jsou přátelské. Ostatně i dotaz Ondřeje na nízké preference KDU-ČSL při debatě s Jurečkou doprovází smích. Stejnou otázku totiž dostal zatím každý představitel strany, který na Summer camp dorazil.

„Myslím, že to je správná otázka, já si ji kladu taky a snažím se s tím i něco dělat,“ odpovídá Jurečka. Vysvětluje, že strana začala od ledna provádět vlastní průzkumy s ohledem na témata důležitá pro jejich voliče a snaží se s nimi analyticky pracovat. „Věřím tomu, že když to budeme dělat vytrvale a dobře, přijde nárůst důvěry v KDU-ČSL,“ říká.

Ačkoliv je atmosféra uvolněná, kritické otázky nejsou v rámci diskuze výjimečné. Mladí lidovci se šéfa strany ptají na chyby v komunikaci odvedené práce vůči veřejnosti nebo třeba na mezery v klimatické agendě. Všichni si přitom tykají, mnozí jej oslovují „bratře Mariane“. V mnoha případech dojde i na vtipy a smích.

„Myslím, že by to ztratilo energii, chuť a náboj, kdyby mládežnická organizace nenastavovala vedení KDU-ČSL zrcadlo. Kdyby se neptali na těžké otázky, nebyli buďto kritičtí nebo nevyjadřovali jiný postoj,“ komentuje to Petr Hladík, místopředseda KDU-ČSL a 1. náměstek primátorky města Brna. Kromě toho také jeden ze spoluzakladatelů Mladých lidovců. I kritické otázky ostatně podle něj mají pozitivní energii. Mladým na straně záleží, proto upozorňují na nedostatky.

Budoucí ministryně a ministři

Na konci Hladíkova vystoupení padá i otázka na to, kolik zná jménem Mladých lidovců. „Mám problémy zapamatovat si jména, ale neumím to moc říct. Třeba 200?“ zareagoval bývalý první předseda mládežnické organizace.

„A test. No tak pojďme!“ ozve se záhy z řad posluchačů, což vyvolá smích u všech přítomných. „Současných a bývalých Mladých lidovců,“ opravuje sám sebe politik. „Dneska bohužel s vámi nemohu strávit večer. Po nějakých kalíšcích bych si jména pamatoval lépe,“ omlouvá se.

Přátelský vztah mezi mateřskou stranou a organizací je přátelský i díky tomu, že část Mladých lidovců již ve straně je. Téměř všichni říkají, že minimálně do budoucna do ní vstoupí.

Sama o tom uvažuje i Martinková. Vysoká politika ji láká. „Přirozeně to na sebe navazuje. Myslím si, že kdybych říkala, že nechci do politiky, tak je asi něco principiálně špatně,“ dodává.To, že mají Mladí lidovci zájem o politiku, následně dokazuje na konkrétních číslech. V posledních komunálních volbách jich kandidovalo přibližně sto. Na třicet se jich dostalo do zastupitelstev. „Přibližně čtvrtina Mladých lidovců kandiduje aktivně,“ dodává Martinková.

Když ostatně Hladík v sále říká, že doufá, že všichni kandidují v podzimních komunálních volbách, Mladí lidovci přikyvují. „Našli jsme tři, kteří ne,“ smějí se. A i pro ty, kteří se sami do politiky zatím neženou, jsou volby velkou událostí. Pomáhají totiž s kampaní a je to pro ně jedna z příležitostí, jak straně vypomoci.

Ze současných 23 poslanců KDU-ČSL jsou v současné době dva členy Mladých lidovců. Členem byl v minulosti i současný předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Ten má nyní titul čestného člena. Sám dodává, že mládežnická organizace hraje pro jeho stranu naprosto zásadní roli. „Je to pro nás budoucnost, mezi nimi jsou budoucí poslanci, ministryně i ministři,“ popisuje. Jeho názor sdílí i sám Hladík. Podle něj budou do deseti let všichni členové předsednictva strany bývalými členy Mladých lidovců.

„Jsme partneři“

Život v takové symbióze všem vyhovuje. Politická strana si vychová nové kádry a mladá politická krev se může dostat do Sněmovny. Vztah mezi uskupeními upravuje smlouva o spolupráci. Vše ostatní je podle Martinkové na domluvě. „Jsme partneři,“ poznamenává prostě s tím, že se předsednictva pravidelně každý rok potkávají na společných jednání. Pokud z Mladých lidovců vzejde nějaká kritika, je vyslyšena. „Odměnou“ pak pro organizaci je finanční příspěvek, mateřská strana jim každoročně pošle 200 tisíc. Další finance pak můžou získat v rámci jednotlivých krajů od místních poboček.

Členství v organizaci v neposlední řadě není spojené jen s politikou. Když dojde na důvody ke vstupu, většina z nich zdůrazňuje kolektiv a nové přátele, které získali.

To je ostatně na akci poznat. Účastníci mezi sebou vtipkují, pauzy v programu tráví hlasitou konverzací ve skupinkách. Večer je pak čeká společná oslava. „Podařilo se vytvořit skvělou partu několika set lidí po celé republice, které dnes už nespojuje jen to, že chtějí měnit věci k lepšímu, ale i přátelství,“ říká poslanec a člen Mladých lidovců Šimon Heller a ukazuje na svého kolegu ze Sněmovny Karla Smetanu. Ten si v mládežnické organizaci dokonce našel manželku. A nejde o výjimku.