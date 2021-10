Hradec otočil, proti emisní výjimce pro elektrárnu Opatovice se neodvolá

Už o prázdninách kraj Vysočina elektrárnám Opatovice (EOP) udělil výjimky a s technologickými úpravami povolil starší emisní limity na dalších šest až osm let.

Proti tomuto rozhodnutí se vzápětí odvolal Královéhradecký kraj a stejný postup potvrdil i hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Jenže městu vydrželo odhodlání pouze týden.

Pak údajně po dohodě zastupitelských klubů Hradec názorově otočil, odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina nepodal a elektrárně jen poslal dopis s apelem, aby přechod od spalování uhlí na šetrnější plyn provedla co nejrychleji.

Jiný názor než Vysočina i Hradec však měli radní Královéhradeckého kraje, kteří proti emisním výjimkám pro rtuť a oxidy dusíku pro EOP podali odvolání. Nejnověji zasáhl i Krajský úřad Pardubického kraje. Ten se dokonce chystá zahájit řízení o změně integrovaného povolení nejen pro Opatovice, ale i pro Chvaletice.



Zatímco město Hradec Králové a Kraj Vysočina jsou blahosklonné, krajské úřady Královéhradeckého a Pardubického kraje vyhlásily měkkým limitům válku.



Uhelky jen do roku 2030, slibuje majitel

Energetický a průmyslový holding (EPH), do něhož patří i EOP, již oznámil, že své uhelné elektrárny plánuje zavřít do roku 2030. Ujistil také, že za zavírané zdroje zajistí náhradu, ale zatím není jasné, kdy a jak to udělá.

„Udělení výjimky je pro mne obrovské zklamání, protože tímto povolujeme elektrárně Opatovice nedodržovat emisní limity na šest až osm let. To je na samé hranici legislativních možností a prodlužuje možnost dále používat starou technologii na úkor obyvatel nejen Královéhradeckého kraje. EOP je jednou z posledních elektráren z 18, které na to čekaly až úplně na poslední chvíli. Rozhodně se nejedná o zodpovědný přístup, spíš o nátlak na úřady k udělení výjimek,“ řekl krajský a současně i hradecký zastupitel ekolog Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Na jeho stranu se přidal rovněž náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

„Nejsme spokojeni s tím, že rozhodnutí je k elektrárně poměrně benevolentní a že změna oproti původní žádosti je pouze kosmetická. Chceme, aby co nejdříve skončila doba uhelná a elektrárna v blízké době přešla z uhlí na zemní plyn nebo alespoň řádně plnila podmínky nejlepších dostupných technik pro spalovací zdroje,“ zdůraznil staronový poslanec Bělobrádek.

Tvrdší limity bez investic jen při snížení výkonu

„Zahájíme řízení o změně integrovaného povolení. Bude trvat několik měsíců a mezitím možná ministerstvo životního prostředí o výjimkách rozhodne,“ popsal postup Pardubického kraje Martin Vlasák, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství.

Podle něj by EOP mohla tvrdší limity plnit i bez modernizace, musela by však snížit výkon. Jestliže ministerstvo výjimky nepotvrdí, budou v novém integrovaném povolení limity pro rtuť a oxidy dusíku nižší, aby odpovídaly evropským předpisům. Opatovice i Chvaletice už do modernizace vložily miliardy korun, nyní by musely investovat další obrovské sumy, což je podle nich neúměrné k celkem malému snížení emisí.

„Přestože v současné době používáme jako palivo výhradně uhlí, je v plném proudu příprava na postupný přechod zdroje na nízkoemisní paliva, která nám umožní efektivně dodávat elektřinu a teplo z dlouhodobého hlediska. Komplexní přechod na nízkoemisní zdroje plánujeme do roku 2030,“ potvrdila mluvčí EOP Hana Počtová. Podle ní elektrárna jen do modernizace v letech 2014 až 2015 vložila 2,7 miliardy korun.

Odvoláme se! Ne, tak naopak

Primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek nejprve řekl, že se město přidá k odvolání kraje a bude požadovat, aby emisní výjimka trvala jen poloviční dobu. Toto odhodlání však vydrželo jen týden, do schůzky zastupitelských klubů.

Na ní se prý nadpoloviční většina 25 zastupitelů shodla, že Hradec odvolání proti rozhodnutí Kraje Vysočina nepodá, zašle však společnosti dopis s apelem na co nejrychlejší přechod zařízení od spalování uhlí na plyn. Jiní zastupitelé však upozorňovali, že rozhodnutí souvisí s působením Alexandra Hrabálka v dozorčí radě elektrárny.

Primátor ale uvedl, že střet zájmu nevidí: „Primátor Hradce Králové je v dozorčí radě proto, aby měl dostatečné a kvalitní informace pro to, aby mohl ve prospěch svého města zasáhnout.“

„Rozhodli jsme se neodvolávat, ale vyzvat Opatovice k co nejrychlejšímu přechodu na ekologické palivo a dodání harmonogramu tohoto přechodu. Vyslovily se pro to všechny kluby. Musel jsem se zachovat podle vůle zastupitelů. Změnily se okolnosti a já musel vyhovět jejich vůli,“ vysvětloval primátor.

V dopise adresovaném EOP stojí, že město elektrárnu vyzývá věnovat maximální úsilí tomu, aby bylo ochráněno zdraví obyvatel i životní prostředí. A aby v co nejbližší době doznala úprav, které zajistí, že budou v souladu s podmínkami vysoké ochrany životního prostředí a že bude vyloučen prostor pro neoprávněné zvyšování emisí vypouštěných polutantů oproti stávajícímu stavu.

„V úvahu musíme vzít i to, že je nutné zachovat kontinuitu v zásobování obyvatel města teplem a samozřejmě také zabránit jeho zbytečnému zdražování. Trvat na okamžitém dodržování limitů by v konečném důsledku znamenalo podstatné omezení dodávek tepla do měst, znamenalo by to nutnost aktivovat lokální zdroje tepla, což by vedlo k podstatně větší zátěži životního prostředí emisemi,“ řekl Hrabálek.