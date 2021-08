Opatovická elektrárna získala výjimku, ekologové si cení ústupků

Dva bloky elektrárny tak mají výjimku, pokud jde o oxidy dusíku, na čtyři roky, další dva bloky na šest let a poslední dvojice bloků se musí do limitů vejít nejpozději do srpna roku 2029.

Emisní limity pro rtuť pak musí splnit za čtyři, resp. šest let. Provozovatel původně žádal o výjimku pro všechny bloky na osm let. Rozhodnutí ještě není pravomocné, účastníci řízení se proti němu mohou odvolat k ministerstvu životního prostředí (MŽP).

„Když to porovnáme s žádostí Elektrárny Chvaletice, tak u Elektrárny Opatovice vidíme snahu reflektovat námitky na délku a parametry výjimky, zatímco provozovatel elektrárny Chvaletice si žádal dvakrát o příliš dlouhou a příliš rozsáhlou výjimku, kterou mu MŽP už dvakrát zrušilo,“ uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Elektrárny Opatovice prošly ekologizací v několika etapách. První zařízení na odsíření spalin tam bylo vybudováno v roce 1998. Druhá etapa v hodnotě 2,7 miliardy korun proběhla v letech 2014 až 2016, kdy elektrárna postavila zcela nové odsíření a provedla kompletní rekonstrukci čtyř kotlů.

Ani ne rok poté přijala Evropská komise rozhodnutí o nových emisních výjimkách známých pod zkratkou BAT, které limity opět zpřísnilo. Opatovice proto žádaly o čas se na nové emisní stropy připravit.

Nově stanovené roční emisní limity pro oxidy dusíku jsou 175 mg na metr krychlový, Elektrárny Opatovice (EOP) nyní získaly výjimku na emise ve výši 192 mg na kubík. V případě emisí rtuti je požadovaný limit 0,007 mg na metr krychlový, EOP má výjimku na úroveň 0,021 mg. Zároveň ale provozovatel slíbil, že se pokusí emise rtuti snížit podstatně rychleji, než mu ukládá rozhodnutí krajského úřadu.

Proti případnému udělení výjimky se ozvaly ekologické organizace, ale i město Hradec Králové, Královéhradecký i Pardubický kraj. O emisní výjimce rozhodoval krajský úřad v Jihlavě, neboť Pardubický kraj požádal, aby jeho úředníci byli z řízení vyloučeni kvůli systémové podjatosti.

Zastupitelé Pardubického kraje loni v prosinci odhlasovali, že nedoporučují s ohledem na ochranu zdraví občanů žádost o výjimku akceptovat.

Místo uhlí plánují Opatovice plyn

Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského, kterému Elektrárny Opatovice patří, veřejně slíbil, že do roku 2030 skončí s uhlím ve všech zemích, kde působí, s výjimkou Německa. Závazek se vztahuje i na opatovickou elektrárnu, která bude přecházet na plyn.

„Přestože v současné době využíváme jako palivo výhradně uhlí, tak je v plném proudu příprava na postupný přechod zdroje na nízkoemisní paliva, která nám umožní efektivně dodávat elektřinu a teplo z dlouhodobého hlediska. Komplexní přechod na nízkoemisní zdroje plánujeme do roku 2030, což je v souladu i se strategií našeho vlastníka skupiny EPH,“ uvedly nedávno Elektrárny Opatovice v tiskové zprávě.

Do budoucna EPH počítá s využitím vodíku, což si ale vyžádá čas.

„V mezidobí bude hrát zásadní roli pro transformaci, a především zajištění bezpečnosti dodávek zemní plyn, který je klíčovým překlenovacím palivem umožňujícím flexibilní pokrývání výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů s neřiditelným výkonem,“ uvedl Daniel Křetínský.

Elektrárny Opatovice zásobují teplem přes šedesát tisíc bytů ve městech Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Čeperka, Rybitví či Opatovice nad Labem.