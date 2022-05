Vlnění i vítr. Prošli jsme se po nové nejdelší visuté lávce světa, je v Česku

A dodává, že chvíli sice hledáte rovnováhu, ale po pár metrech se vibrace sníží a navíc si na ně rychle zvyknete. Pak už člověka čeká jen příjemná procházka uprostřed krajiny. Zábradlí o výšce metr dvacet a silná nosná lana vzbuzují důvěru. Adrenalin to může být, ale maximálně pro toho, kdo má strach z výšek.

Nejdelší lávka na světě Dolní Morava Délka mostu: 721 metrů

Výška od země: 95 metrů

Výška pylonů: 11,4 metru

Množství betonu: 1030 m³

Průměr hl. lana:76 mm

Hmotnost mostu: 405 tun

Celková váha lan: 158 tun

Váha pomocných konstrukcí: 20 tun

Počátek cesty: Slaměnka 1110 m n. m.

Konec cesty: Chlum 1116 m n. m.

„Bezpečnostní opatření? Kdybych měl malé dítě, určitě bych ho nenosil na ramenou,“ řekl Radek Ondruch, majitel firmy Taros Nova, která lávku postavila.

Nová atrakce na Dolní Moravě bude otevřen sice celoročně, obsluha na něj bude pouštět maximálně pět set návštěvníků denně, prvních čtrnáct dní zkušebního provozu polovinu.

A provoz lávky může zastavit i vítr. Jestliže totiž na začátku cesty po mostě vládlo bezvětří, uprostřed údolí už začne docela silně foukat. A při překročení limitu síly větru 72 kilometrů za hodinu se zavírá.

„Pak už je pro lidi obtížné se na lávce udržet,“ uvedl Ondruch. Lávku může pak zavřít i silná námraza.

Most spojuje hřebeny Slamník a Chlum. Povede návštěvníky od chaty Slaměnka 95 metrů vysoko nad Mlýnským údolím. Se svou délkou 721 metrů je o více než 200 metrů delší než dosavadní nejdelší visutý most v Evropě, který se nachází v Portugalsku.

Pro některé pak může být poněkud výjimečná i cena za vstup na lávku. Nejlevnější vstupenka totiž dospělého po zakoupení na e-shopu stojí 350 korun, děti do patnácti let platí 180 korun.

Znamená to ale nejdříve vydupat strmý kopec k chatě Slaměnka pěšky, což zabere hodně přes hodinu.

Kdo si chce procházku užít bez námahy, zaplatí si ke vstupnému na most i jízdu lanovkou nahoru, což dospělého přijde na 575 korun a dítě 400. Rodinu se dvěma dětmi tak atrakce bude stát už 1 950 korun.

Pokud pak bude rodiina sjet dolů po tříkilometrové bobové dráze, připlatí si dalších 880 korun.

Generální ředitel Horský resort Dolní Morava Martin Palán je přesvědčen, že cena byla stanovena vhodně, a zájemce si atrakce najde. „Cena za vstup na podobný most v Portugalsku je víceméně stejná,“ uvedl Palán.

Společnost Sněžník podle Palána zaplatila za stavbu atrakce více než sto milionů korun. Očekává, že každý rok jej navštíví dvě stě tisíc lidí.

Nový most je vidět už ze silnice od Králík, ale musíte ho tam hledat, je to jen tenká line táhnoucí se od rozhledny na protější svah. Je tak ke krajině mnohem přátelštější než už zmíněná Stezka v oblacích. Ta při otevření před šesti lety sklidila velkou kritiku za to, že se v krajině vypíná vysoko nad zdejší smrkový porost.

Návštěvníkům vedle procházky po lávce provozovatelé nabízejí naučnou stezku „Most času“ s prvky rozšířené reality, jejíž součástí bude i prvorepublikový řopík. Hra s pomocí mobilního telefonu a deseti naučných panelů provede výletníky historií země od roku 1935 do současnosti.

V obci se bojí, aby ji nezaplavili turisté jako při otevření Stezky v oblacích

Obec Dolní Morava, na jejímž katastru resort i nový most stojí, zatím neví, jak velký zájem stezka vyvolá. „Ještě štěstí, že to otevírají před hlavní sezonou, uvidíme ve zkušebním provozu, jak se to bude zvládat. Hlavní nápor očekávám na letní prázdniny,“ vedl starosta Dolní Moravy Richard Novák.

V obci přibylo na podzim 250 parkovacích míst, je rozšířena silnice pod lanovku, nicméně existují obavy, aby se neopakovalo to, co v roce 2016. Dolní Moravu tehdy zaskočila obrovská vlna zájmu o nově otevřenou vyhlídkovou Stezku v oblacích, která zahltila vesnici auty i výletníky, kteří dorazili jen na otočku.

Podle starosty bude klíčové zvládnout právě parkování. „Jsou návštěvníci, kteří pokyny organizátorů parkování neposlouchají. Proto jsem požádal policii o pomoc. Stačilo by, kdyby v době většího náporu se zde postavila policejní hlídka. Samozřejmě ne proto, aby řídila dopravu. Organizátoři, kteří posílají návštěvníky na parkoviště, by ale měli větší respekt,“ řekl starosta.