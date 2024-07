Velorexy přijíždějí na kulatá výročí „domů“. V České Třebové mají velký sraz

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Když se řekne velorex, mnohým se jistě vybaví scéna z filmu Vrchní, prchni, ve které Dalibor Vrána ve svém tříkolovém vozítku Velorex marně předjíždí zájezdový autobus. Odkaz tohoto často zesměšňovaného stroje uchovává nejen slavná komedie, ale i muzeum v České Třebové, z níž Velorex pochází.

Bratři František (1914–1954) a Mojmír (1924–2011) Stránští z Parníka u České Třebové rozhodně nebyli první, koho napadlo, že by mohlo být úspěšné tříkolové přibližovadlo, které bylo mezistupněm mezi motocyklem a automobilem. Takové ostatně navrhl už Carl Benz v roce 1886. Ve 20. století však jednoduché vozítko v konkurenci nastupující tovární výroby nemělo šanci.

Navíc v období druhé světové války se konfliktem decimovaná Evropa potýkala s absencí materiálů na výrobu strojů i s nedostatkem pohonných hmot. Odpovědí na to byl vývoj populárního vozítka bratrů Stránských s názvem OS-KAR (později Velorex).

Vozítko jako pomoc postiženým lidem

Ředitelka českotřebovského muzea Jana Voleská upozorňuje, že se často přehlíží důležitá okolnost vzniku ikonické tříkolky.

„Konstrukce vozítka a následně i další vynálezy Mojmíra Stránského byly určeny pro hendikepované osoby. Vynálezce svými úvahami o začlenění hendikepovaných osob do běžného života daleko předstihl svou dobu. Vozítko je tedy nejen dokladem techniky vzniklé v době nouze za 2. světové války, ale i ve své době ojedinělého sociálního cítění,“ uvedla ředitelka českotřebovského muzea, jehož jedna část dopravní expozice sleduje také dramatické životní osudy a um obou konstruktérů.

Po začátku sériové výroby pod královéhradeckým družstvem vliv obou jeho otců konstruktérů začíná slábnout. František Stránský v roce 1954 na následky zranění, která utrpěl při havárii se svým vozítkem, umírá. Mojmír rok nato kvůli svému odporu proti vstupu do KSČ družstvo opouští.

Oslavy Velorexu

v České Třebové Dnes příjezd vozítek na letiště v České Třebové 19.00 prohlídka výstavy „Když je hadrák modelem…Velorex ve výtvarném umění“ Sobota 9.30 slavnostní průjezd městem 10.00 slavnostní zahájení na Starém náměstí 10.30 odjezd na hřbitov, položení květin na hrob Mojmíra Stránského 13.30 položení květin u pomníčku Františka Stránského 15.30 program na letišti v České Třebové, hudební produkce 22.00 ohňová show Neděle 10.00 závěrečný slavnostní průjezd vozítek městem 10.30 přehlídka dochovaných modelů OS-KAR na Starém náměstí

Velorex, jehož výroba v tichosti skončila na začátku 70. let, se postupem času z podceňovaného přibližovadla stal sběratelským kouskem. Jeho majitelé s ním po roce 1989 neváhali objevovat svět. Například v roce 1999 jezdec Pavel Žůrek vyrazil velorexem na cestu přes celou západní Evropu a přes Gibraltar do severní Afriky.

Že Velorex žije dál, dokazují i oslavy věnované zakladatelům těchto vozítek, které dnes začínají. Českotřebovské muzeum si připomene výročí obou bratrů Stránských: 100. narození Mojmíra, 110. narození Františka i 70. jeho tragické smrti. Už na začátku prázdnin se v Kulturním centru otevřela výstava výtvarného umění věnovaná velorexům.

„Během celých prázdnin je k vidění výstava, jejímž hlavním motivem je právě hadrák. Netradiční výstava představuje díla Káji Saudka, Františka Ringo Čecha, Ivana Mládka a řady dalších výtvarníků,“ uvedla Jana Voleská. Neformální vernisáž výstavy s názvem Když je hadrák modelem… Velorex ve výtvarném umění se uskuteční dnes v 19 hodin.

„Hlavní část oslav je naplánována na sobotu a neděli, kdy se na letiště a Staré náměstí sjedou účastníci srazu. Tím chceme připomenout zajímavou kapitolu z dějin našeho města široké veřejnosti. Plánujeme i bohatý doprovodný program. V sobotu zde navíc bude probíhat letecký den pořádaný místním aeroklubem,“ sdělila Voleská.

Návštěvníci se mohou těšit na jízdy ve velorexech a na ukázky dochovaných nejstarších strojů spojené s komentovanou prohlídkou. Neděle na Starém náměstí bude od 10.30 patřit přehlídce dochovaných modelů OS-KAR.

Projížďka velorexem

Kdo se do České Třebové nedostane o víkendu, ale rád by zažil jízdu ve velorexu na sedadle spolujezdce, má k tomu možnost do konce října každý den kromě pondělí. Českotřebovské muzeum má od loňského roku ve svých sbírkách už druhý velorex, který není nepojízdným kouskem v expozici, ale plnohodnotným pojízdným originálem.

„Máme posílený vozový park s vyškoleným panem řidičem. Loni jsme zážitkovými jízdami po městě udělali radost desítkám lidí. Od dubna do října nabízíme zájemcům jízdu po České Třebové, která trvá čtvrt hodiny, nebo hodinové vyjížďky po okolí. Během městských slavností nebo jiných oslav vozíme návštěvníky zdarma,“ láká na licencované originální svezení ředitelka muzea.