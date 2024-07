Friis: Krasniqi mohl být králem Prahy, ale hlavní je výhra. Ocenil výkon zálohy

Sparta ale do nového ročníku nevstoupila ideálně. Dlouho se dostávala do hry, prohrávala, ale výsledek nakonec dokázala otočit. „Kdybychom po první půli vedli 7:0, byl bych samozřejmě spokojenější. Ale ten zápas mě nepřekvapil, věděli jsme, že to bude těžké.“

„Jsme po přípravě, která byla poněkud kostrbatá. Hráči pracovali tvrdě, ale bylo to zvláštní kvůli vnější okolnostem a chvilku bude trvat, než se dostaneme zpět k naší hře. Sparta ale musí vyhrávat a nejdůležitější je, že jsme získali tři body,“ pravil Friis.

Ulevilo se vám po závěrečném hvizdu?

Samozřejmě. Jak jsem řekl, věděli jsme, že to bude těžké, takže jsem opravdu spokojený. Musíte nás trenéry pochopit, jsme tak trochu šílenci. Samozřejmě chceme odehrát co nejlepší zápas, dát deset gólů a žádný nedostat, ale kolikrát za sezonu se vám to povede? Perfektní zápas nikdy neodehrajete, ale tři body z tohohle zápasu jsou pro mě perfektní.

Jak jste průběh zápasu prožíval?

Asi jste zaznamenali, že se změnila pravidla, kdo může mluvit s rozhodčím. Z realizačního týmu jsem to jenom já, což si myslím, že celému utkání prospělo, jelikož bylo dost klidné. Každý máme svou roli a pak se musíme třeba během třiceti sekund nějak rozhodnout a může to mít klíčový dopad na utkání. A v takových okamžicích musíte být v klidu, což se mi myslím povedlo.

Vy jste se nakonec rozhodl vůbec nenasadit Markuse Solbakkena. Nepomohl by týmu?

Před sezonou jsme se tady bavili, že skladba týmu je někdy tak trochu puzzle. Musíte zvažovat, kdy se vám hráči vrátili z reprezentace, jak trénovali v posledních týdnech a musíte plánovat, jak mezi ně rozdělíte minuty. Pavelka se Sadílkem byli v přípravě úžasní a věděli jsme, že to zvládnou. Zároveň jsme věděli, že můžeme v případě potřeby sáhnout po Lacim. Tři nebo čtyři hráči přišli právě z důvodu, abychom rozložili síly. Solbakken by samozřejmě mohl nastoupit, ale v mých očích nebyl stoprocentně připravený, a navíc máme jen pět střidání. Musím v tomhle ohledu koukat i do budoucna, třeba na úterní předkolo Ligy mistrů.

Jste tedy s výkonem dvojice Pavelka-Sadílek spokojený?

V první půli jsme dominovali i díky nim. Měli jsme vysoké držení míče a oni byli součástí našeho herního plánu. Zvlášť Sadílek je výborný běžec a odmaká toho opravdu hodně. V několika chvílích jsme měli problémy, když se Pavelka dostal dopředu a vzadu vznikla mezera, ale to bylo jen párkrát. Celkově jsem s jejich výkonem spokojený a myslím, že Laci to měl díky nim jednodušší, protože mu soupeře dobře nachystali.

Co říkáte na výkon nové posily Ermala Krasniqiho? Dvakrát nepřesně zakončil samostatný únik, v obou případech mohl navíc přihrávat Kuchtovi před prázdnou bránu.

Jsem typ trenéra, který si vždy ze zápasů bere to pozitivní, což ale neznamená, že bych nerozebíral negativa. Řeknu to takhle. Kdyby Krasniqi dvakrát přihrál, případně ty dvě šance proměnil, byl by teď králem Prahy. Bohužel se dvakrát nějak rozhodl a ani jednou mu to nevyšlo.

Takže mu nevyčiníte?

Vnímám, že je to mladý kluk, který viděl šanci jak se předvést před zaplněnou Letnou, takže naprosto chápu, proč se takhle rozhodl. V tomhle ale samozřejmě musíme být lepší. Nebudu mu to vyčítat, ale musí se z toho poučit. Na druhou stranu nesmíme přehlédnout to, jak se do těch situací dostal, což je vlastně ta nejsložitější část. Ale on pak nezvládl až tu nejjednodušší. Naštěstí jsme i tak vyhráli.