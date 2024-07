ŘSD začalo stavět obchvat Pardubic i na nevykoupených pozemcích hokejisty

Zastupitelé za Piráty a Zelené chtějí zásadní změnu v pardubických ulicích. Rádi by z nich dostali téměř veškerou reklamu. A mají pro to zajímavý argument: město na staré smlouvy nedohlíží, a tak...

Turisté mají už tři roky smůlu, lodí Arnošt se po Labi ještě dlouho nesvezou

Je to už téměř tři roky, co na pravidelné plavby po Labi vyrážela výletní loď Arnošt. Od jara 2022 se opravuje a dosud to není hotovo. Také letos v létě se turisté do Kunětic nebo Přelouče nesvezou.