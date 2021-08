Opatovická ani chvaletická elektrárna nebude plnit nové limity, dostanou čas

Evropská komise i přes silný odpor Česka, Polska či Německa před čtyřmi roky rozhodla, že od poloviny letošního roku budou elektrárny a velké teplárny dodržovat zpřísněné emisní limity.



Den D pro asi sto dvacet spalovacích zařízení v zemi nastane 18. srpna, kdy by měly začít nová pravidla platit. Jak ale ukazuje situace v Pardubickém kraji, ve skutečnosti k žádnému zlomu nejspíš nedojde.

Elektrárny ve Chvaleticích a Opatovicích nad Labem mají shodně problém se vejít do limitů známých pod zkratkou BREF/BAT v případě oxidů dusíku a rtuti. Žádají proto úřady o udělení dočasné výjimky. Tvrdí, že okamžité splnění limitů by si vyžádalo nepřiměřené náklady. Jenže výjimku zatím nezískaly.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že elektrárny dostanou čas na to, aby získaly pravomocné rozhodnutí o výjimce.



„Pro provoz to znamená, že povolení platí ve stávající podobě, než se pravomocně rozhodne o výjimce, případně odvolání. Prioritou pro povolující úřady i ministerstvo jako odvolací orgán je v souladu s citovaným zákonem co nejrychlejší vydání aktuálně řešených rozhodnutí, aby byla vzniklá časová prodleva co nejkratší,“ uvedla Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

O emisních stropech pro elektrárny sice musí rozhodnout krajský úřad, ten se ale bude řídit tím, co řekne ministerstvo. „Tento týden bychom měli stran limitů obdržet písemný pokyn ministerstva životního prostředí, jak ve věci postupovat,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Organizace Frank Bold postup ministerstva kritizuje. „Krajské úřady pod vedením ministerstva životního prostředí by měly situaci urychleně napravit – pokud elektrárny nemají pravomocně udělenou výjimku, musí mít v povolení nové emisní limity. Jinou možnost evropské právo nedovoluje,“ říká Laura Otýpková z organizace Frank Bold.

Elektrárny ale namítají, že problém je na straně úřadů, které dosud o výjimkách nerozhodly.



„Ze strany Elektrárny Opatovice je dotčenému orgánu poskytnuta veškerá součinnost při projednávání naší žádosti. Avšak délku trvání celého procesu nemůžeme z naší pozice více ovlivnit,“ uvedla manažerka vztahů s veřejností opatovické elektrárny Hana Počtová.

„Po dvou letech a sedmi měsících jsme emisní výjimku dostali od dvou různých úřadů už třikrát, stále to však nevedlo k pravomocnému rozhodnutí,“ uvedl mluvčí Elektrárny Chvaletice Petr Dušek, podle něhož elektrárna nemůže ovlivnit to, že se proti rozhodnutí úřadů stále někdo odvolává. „Dokud o naší žádosti nebude pravomocně rozhodnuto, termín platnosti nových evropských limitů pro provoz elektrárny nic neznamená,“ řekl Dušek.

Chvaletice doufají, že výjimku budou mít včas

Ekologická organizace Greenpeace ale s čekáním úřadů nesouhlasí a tvrdí, že pokud elektrárny nebudou mít schválenou výjimku po 17. srpnu, měly by nové limity začít plnit, nebo zastavit provoz.



„S výkladem ministerstva, že elektrárny nemusejí nové limity plnit, nesouhlasíme. To by je totiž nemusely plnit ani elektrárny či provozy, které si o výjimku vůbec nežádaly. Česká republika se tak chystá porušovat evropské právo,“ říká Lukáš Hrábek z Greenpeace.

Na druhou stranu nelze říct, že by chvaletická elektrárna nepožádala o výjimku včas, učinila to na začátku roku 2019. Čelí ale silnému odporu ekologických organizací, které se úspěšně odvolávají proti rozhodnutím o výjimce, takže jednání úřadů se protahuje a připomíná ping pong.

Pardubický krajský úřad chvaletické elektrárně emisní výjimku povolil, ministerstvo životního prostředí rozhodnutí zrušilo a kvůli podjatosti pardubických úředníků agendu převedlo do Olomouce. Tamní krajský úřad loni vydal nové rozhodnutí, ministerstvo jej letos v březnu opět zrušilo.

„Očekáváme, že do 18. srpna 2021 bude rozhodnutí vydáno a že plně zohlední a podpoří naše stanoviska, která jsou zcela v souladu s metodikou EU a ČR,“ uvedl Dušek.

Provozovatel elektrárny Sev.en EC chce vypouštět ročně 303 kilogramů rtuti a 337 tun oxidů dusíku nad limit platný od 18. srpna 2021. K dosažení požadovaných limitů oxidů dusíku by podle firmy byla nutná další investice v hodnotě 1,4 miliardy korun.

Zatímco ekologické organizace hovoří o chystaném masivním překračování nových emisních limitů, Chvaletice to zase interpretují jako pokračování několikamiliardové ekologizace elektrárny „prostřednictvím výjimky“.