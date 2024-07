Pardubický trenér Saňák: Režisér hry po Hlavatém? Musíme si pomoct jako tým

„Slezané mají nové hráče i trenéra Martina Hyského a výkon z prvního utkání (prohra 1:3 s Libercem) je navzdory výsledku do začátku soutěže určitě povzbudil. Máme se na pozoru,“ předesílá trenér Saňák.

Po hráčích vyžadujete „mušketýrské“, nebojácné výkony a minule na Spartě tohle podle vás splnili. Co vás kromě toho na herním projevu svěřenců na Letné potěšilo?

Asi to, že jsme se takzvaně nezbláznili a za stavu 1:0, 1:1 i 1:2 té situaci nepodlehli. Z mých zkušeností plyne, že se to na Spartě často stává. Asi si to nikdo zvenku nedokáže představit, když tam je plný stadion... Tohle jsme ustáli, udrželi jsme kompaktnost. Za stavu 1:2 jsme sice Spartě dovolili dva brejky, kterými mohla ten zápas definitivně rozhodnout, ale aktivní obrana se nám jinak dařila.

Gól, který vstřelil v 25. minutě obránce Jan Kalabiška, asi rychlejší konsolidaci v podstatě nového týmu v ostrém zápase dost pomohl, ne?

Určitě jo. Byla to přesná ukázka toho, jak chceme pronikat do soupeřovy obrany, celá akce byla velmi povedená. Nicméně ve druhém poločase jsme na balonu párkrát učinili hodně ukvapená, zbrklá rozhodnutí. V tu chvíli jsme směrem dopředu nevypadali úplně dobře, což patrně přispělo k tomu, že jsme se dostali víc pod tlak. V úvodní půli jsme na míči byli klidnější.

Jak se vám zamlouval útočný kvartet v čele s hroťákem Tomášem Zlatohlávkem?

Jde o hráče, kteří jsou momentálně do ligových zápasů nejlépe připraveni, ale máme pochopitelně i alternativy jak nahoru, tak na podhrot i na křídla. Proběhla obměna týmu, přišli noví kluci jako třeba André Leipold, kteří potřebují čas k tomu, aby se nachystali — každý měl trochu jinou přípravu. U Leipolda chvilku potrvá, než si zvykne na český fotbal. Ale s tím jsme počítali. Vojta Sychra byl zraněný, takže konkrétně na křídlech nebylo moc na výběr. Ta spolupráce fungovat může, ale i s ostatními. Na Spartě jsem, když jsme pak střídali, viděl, že náhradníci na trávníku velice dobře zapadli a možná i přispěli k tomu, že jsme posledních dvacet minut hráli i docela slušný fotbal. Po gólu na 1:2 jsme se nepoložili a myslím, že se pak ke konci Sparta o výsledek i maličko bála.

Po odchodu Michala Hlavatého do Liberce je před vámi obtížný úkol, najít nového režiséra hry. Kdo by tu roli mohl zastat? Teď se v prostoru distributora balonů pohyboval hlavně Vojtěch Patrák...

Vojta hrál na pozici deset, od níž se to očekává, ale ten tým se opravdu proměnil. Je to složité — nejen pro mě, ale i pro kluky. Nejde taky jen o Michala Hlavatého. Do Slovanu odešel i Marek Icha, jenž často hrál ve středu zálohy. Zatím tu není Laurent Kissiedou...

Jak to vypadá s vyřizováním jeho víz? Kdy by se tu mohl objevit?

Přesný termín neřeknu. Nějaké procedury v tom smyslu proběhly, ale kdy tady bude, to opravdu nevím. Takže to jsou tři hráči, kteří tam nastupovali. Pro rozehrávku byl důležitý i gólman Tonda Kinský, který taky odešel. Z tohohle pohledu to je rozhodně náročné pro celý tým. Nechci říkat jména, jež by Hlavatého měla nahradit — musíme to suplovat vzájemnou výpomocí, spoluprací, součinností a strukturou hry. Víc se zaměřit na to, abychom využívali přečíslení.

Vzadu jste nasadil tři nové tváře, Tomáše Polyáka, Davida Šimka a Kalabišku, což je opravdu citelný zásah do sestavy. Je těžké dát obrannou čtyřku dohromady?

Patří to k té práci. Obzvlášť v našem klubu. Pardubice jak v minulosti, tak i v nejbližší budoucnosti takhle fungovat budou. Když jsem byl v Olomouci, bylo to podobné. Jde o regionální kluby, které sázejí na to, že dávají šanci mladým klukům. Ti pak přirozeně budou odcházet. Dřív tu bylo mnohem víc hostování; bez opce tu teď snad nikdo není, Zíf (Pavel Zifčák) a Polyák ji mají. V tomhle se klub posunul, buduje tým z vlastních hráčů. Ale my je logicky chceme zlepšovat, zatím dál budou přestupovat do silnějších celků, na lukrativnější adresy, tak jako Hlavatý, a jsme za to rádi. Když se nám podaří sezona a uhrajeme sedmé místo, přijdeme o čtyři hráče, tak to prostě je. Ale taková je strategie klubu. Měl jsem setkání s fanoušky, kde se mě ptali, jak těžké je existovat tu vedle hokeje.

Co jste jim na to odpověděl?

Že zase tolik ne, protože víme, jakou cestu se FK Pardubice chce ubírat. Spíš to je složité pro ty fanoušky. Slyší, že do Dynama přijde Červenka nebo nějaký hráč z NHL... A my dáváme příležitost mladým hráčům. Ten fanda si řekne: V hokeji dávají peníze, a ve fotbale ne.

S tím bych trochu polemizoval. Já si myslím, že pardubičtí fotbaloví fanoušci, i když se jejich skupiny s hokejovými nepochybně prolínají, sázku na odchovance velmi ocení. Podle mě je pro váš klub skvělé, že liberecký Slovan nepřetáhl třeba i Vojtěcha Sychru. To je mladík, který má, věřím, potenciál přitáhnout do hlediště diváky.

Jo, jo, to souhlasím. To samé Štěpán Míšek, který teď na Spartě naskočil do hry. Je to naše suverénní cesta, ale někteří příznivci by možná čekali větší hvězdy. Co jsem se bavil s majiteli, tak tohle často slýchají. Pro nás trenéry to je postavené tak, že tu budeme pracovat s hráči a ti budou odcházet. Chceme výraznou spolupráci s akademií.

Prve jste zmínil gólmana Kinského, který byl na jaře po návratu po zranění velkou osobností týmu. Ale ani Viktor Budinský, jenž chytal před ním a po návratu Kinského do Slavie z hostování znovu zamířil do branky, na Spartě určitě nezklamal — nemusíte tedy mít obavy, že byste teď měli špatnou jedničku.

Vůbec ne, já jsem spokojený se všemi brankáři, které tu máme. Vrátil se odchovanec Honza Stejskal, s Nickym Šmídem a s Buďou tvoří dobrou trojici.

V sobotu hostíte Karvinou, jež minule podlehla 1:3 Liberci a stejně jako vy vedla. Co jste jejímu výkonu říkal?

Limitující pro ni byla neproměněná šance Samka na případných 2:0. Úvod Karviná měla velmi slušný, hrála sympaticky. Liberec byl prvních dvacet minut jednoznačně horší. Ve hře Karviné jsem pozoroval slávistické prvky, protože její kouč Martin Hyský je v podstatě slávistický trenér. Předváděl to i předtím s Vlašimí. Protože Karviná Liberec víc nepotrestala, nadechl se. Dal gól ze standardky na 2:1 a už si to pohlídal.

Inkasované góly v podání Karviné někdy vypadaly jako trest za naivní chyby. Bylo by lákavé jich eventuálně využít i vámi.

Někdy ty minely tak vypadají, ale že bychom si řekli: Soupeři dělají laciné chyby, tak toho využijeme, to určitě ne. Karvinou bereme s respektem.

Co by na ni mělo platit?

Byl bych rád, kdybychom předvedli soustředěný výkon. Bude vedro, takže je taky třeba vážit si balonu, aby nebylo tolik ztrát jako ve druhém poločase na Spartě. To vám pak bere síly. Rozhodování při kontrole míče bude klíčové.

Jistě víte, jak Pardubice v květnu s Karvinou hrály v důležitém klání o udržení. Zvítězily 4:0 a útočník Ladislav Krobot nasázel hattrick. Přihlédnete k tomu v nominaci na zápas?

Láďa už bude připravený, zase zvýší konkurenci. Určitě je varianta, že by hrál, víc bych to nechtěl odkrývat. Trenéři vnímají, jak se komu daří proti konkrétnímu soupeři. Ale vázat se k tomu úplně nejde.