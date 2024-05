Byla to pecka, poprvé jsem oddával snoubence, pochlubil se Babiš

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na sociální síti pochlubil, že poprvé oddával. „Byla to pecka,“ připsal ke zveřejněné fotografii. Pravomoc oddávat snoubence získali poslanci a senátoři od ledna. Do té doby to mohli pouze starostové a obecní zastupitelé.