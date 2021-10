Skokan voleb je překvapený a vděčný. Ředitelování na gymnáziu zváží

V kraji vyhrála koalice Spolu těsně před hnutím ANO, Starostové s Piráty byli třetí.

Zatímco pro krajskou jedničku Spolu Ivana Adamce jsou volební oslavy už příjemnou rutinou, Matěj Ondřej Havel byl v sobotu zájmem novinářů zaskočen. Přitom to byl on, kdo by místo Adamce mohl nalévat šampaňské a kouřit vítězný doutník.

Mladý ředitel hradeckého gymnázia J. K. Tyla, historik, skaut a varhaník dokázal posbírat 10 858 preferenčních hlasů, tedy přes dva tisíce víc než lídr Adamec i o 167 hlasů víc než lidovec Pavel Bělobrádek.



Budete slavit i ve škole?

Zvolení s žáky školy neoslavím kvůli zákazu činnosti politických stran a hnutí na školách. Každopádně to oslavím s rodinou, protože speciálně má žena si zaslouží opravdu velké uznání, vždyť měsíc a půl ležela celá domácnost jen na ní.

Co říkáte tomu, jak jasně koalice Spolu předčila Piráty?

Myslel jsem si, že Piráty v kraji porazíme, přestože i oni si troufali na vítězství, ale tak velký rozdíl jsem vážně nečekal. PirStan je však koalicí, na kterou spoléháme, že s námi půjde stavět vládní koalici. Nejsou to nepřátelé, v tuto chvíli spíš soupeři a ještě přesněji partneři. Jejich výsledek v kraji respektuji.

Vítězství je ale ještě sladší. Vždyť jste porazili hnutí ANO.

Jsem nadšený, protože jsme vyhráli jednak v kraji a pak i v celé republice. Jsem opravdu nadšený.

Topka loni u krajské výhry nad ANO ještě nebyla, teď to lze považovat za vítězství celé pravice...

Je to fantastický výsledek a já jsem moc rád, že jsme dokázali, že kraj není baštou ANO. Ukázalo se to opakovaně. A popravdě kdybychom ANO v kraji neporazili, pokládal bych to za neúspěch.

A co vašich více než deset tisíc preferenčních hlasů?

Mám velký pocit vděčnosti. Jsem překvapený, tak velký počet preferenčních hlasů jsem absolutně nečekal.

Co k nim podle vás přispělo?

Nevím, upřímně nevím. Opravdu netuším, čím je mi to dáno. Určitě budeme zpracovávat nějakou analýzu, která nám řekne, jak je to možné.

Analyzovat úspěch je věc velmi neobvyklá...

A současně nádherná. Je to zavazující, ale musím zopakovat, že nevím, jak je to možné.

Jaká meta je před vámi ve Sněmovně?

Mám zájem na tom, abychom dokázali kupříkladu ve školství dospět k řadě reforem, které jsou rozpracované a my je musíme dotáhnout. Řadu věcí musíme podniknout poněkud odvážně, abychom dokázali školství a vzdělání obecně posunout.

Máte představu, kam bude směřovat vaše další politická kariéra?

To je předčasné, teď aktuálně je nejdůležitější Sněmovna.

Půjde poslancování a ředitelování prestižního gymnázia dohromady?

Uvidíme. Vyhodnotím to. Každopádně si nedovedu představit, že by člověk seděl na dvou židlích a dělal obojí smysluplným a dokonalým způsobem. Na zvážení si nechám několik málo měsíců.