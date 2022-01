Obě Hamáčkovy ženy se uplatnily u konkurence. Kdo další pomáhá ve Sněmovně?

Do Sněmovny se potichu vrátil bývalý poslanec za SPD Miloslav Rozner, který proslul svým výrokem, že nechce do tématu „zabrušovat“, aby z něj zase nemusel „vybrušovat“.

Podle zjištění MF DNES dělá asistenta hned dvěma poslancům SPD – Radkovi Rozvoralovi a Ivetě Štefanové. Co přesně pro tyto dva poslance jejich bývalý kolega dělá a kolik za to od nich dostává, není zřejmé. „Jsou to interní věci, které si nechám pro sebe,“ napsal v reakci na dotazy Rozvoral. Štefanová ani navrátivší se Rozner na otázky nereagovali.