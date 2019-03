Pomáhali jsme s biopalivy, řekl Výborný. Nešiřte fake news, opáčil Jurečka

„Ztratili jsme skoro třetinu poslanců, několik senátorů. V aktuálních průzkumech bojujeme o přežití,“ vypočítal Výborný.



„Vstoupili jsme do vlády s koaličním partnerem, kterému jsme pomáhali s dotacemi biopaliv, mlčeli k jeho zasahování do médií, tolerovali jsme jeho dotační podvod a nakonec spolkli i daňový fígl s dluhopisy,“ kritizoval minulou koaliční vládu s ANO Andreje Babiše a se sociálními demokraty.



„Chci udělat z KDU-ČSL novou integrující sílu,“ prohlásil. Vybídl k návratu k lidovcům ty, kdo od nich odešli do jiných stran. „Zvu všechny z vandru domů,“ řekl Výborný. Jeho pozvání se týká všech, kteří nediskutují o tom, že Česká republika patří do Evropské unie. Za problém označil, že KDU-ČSL nedokáže nabídnout voličům více zajímavých tváří.

„Česká republika nám přestala rozumět úplně,“ řekl také sebekriticky. Chtěl by stranu více otevřít – připomněl, jak KDU-ČSL dokázala přitáhnout lidi jako Petra Pitharta nebo Zuzanu Roithovou. Kdyby se lidovci dokázali dostat do vlády, mají podle něj usilovat o ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství. Výborný, který je podle informací iDNES.cz černým koněm volby nového předsedy lidovců, je bývalým ředitelem pardubického gymnázia a je to syn bývalého předního lidoveckého politika a později ústavního soudce Miloslava Výborného.

Jurečka: V minulé koalici jsme dokázali splnit mnohé

Exministr zemědělství Marian Jurečka, který byl dosud prvním místopředsedou strany, ke kandidátskému projevu přistoupil zcela jinak. Vyprávěl stranickým kolegům o svém životě.



„Ve vládní koalici jsme dokázali splnit mnohé z našeho programu Česká republika už není kasinem Evropy,“ připomněl Jurečka, jak bývalá vláda přiškrtila hazard.

Oponoval Výbornému, že KDU-ČSL pomáhala Babišovi s biopalivy. „Myslím, že by představitelé KDU-ČSL neměli šířit fake news. V roce 2016 jsem biopaliva zdanili a stát tak ročně ušetřil přes 2 miliardy korun,” řekl Jurečka.

Podle Bartoška musí strana posílit v ekonomických tématech

„Považuji se za člověka do složité doby a do těžkých časů. Jsem týmový hráč a umím spolupracovat,“ řekl šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.



Lidovci jsou podle něj silní v sociálních tématech a ve zdravotnictví. Potřebuje ale posílit v ekonomických tématech.

Podle něj by strana měla vyvažovat politický systém. „Měla by aktivně vystupovat proti extremismu, lidskému sobectví, měla by podporovat rodiny a samozřejmě také vědu a výzkum, protože vzdělanost je naše budoucnost,“ řekl ještě před kandidátským projevem.



„Jsem homo politicus. Politice se věnuji od 90. let,“ řekl Jaroslav Vlach ze středočeské KDU-ČSL, který se do volby předsedy přihlásil až na sjezdu a je všeobecně považován za outsidera.