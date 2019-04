Kde je nejbezpečnější provoz, je i určitá tolerance k alkoholu, říká Fiala

Představili jste návrh, aby za volantem mohli být řidiči i „pod vlivem“. Prezentoval jste to tak, že když si dají jedno pivo, tak se nic nestane, když budou mít půl promile alkoholu. Navrhl byste takovou věc, kdyby před námi nebyly evropské volby a vy nepotřeboval zaujmout voliče?

Měli jsme to v programu už v roce 2014 a jsme přesvědčeni, že to je správný krok. Nesouvisí to s evropskými volbami, ale v jedné věci to s Evropou souvisí. Takovéto ustanovení je prakticky ve všech zemích západní Evropy. My tam chceme patřit i v tomto směru. Nevidím důvod, proč by si řidič nemohl dát malé pivo. Nesdílím argumenty, že to čeští řidiči nezvládnou, já si to nemyslím.

Bude jízda na silnicích bezpečnější, když budou řidiči pod vlivem alkoholu?

S jedním pivem můžete klidně řídit. Když někdo bude pod vlivem většího množství alkoholu, tak ty sankce by měly být tvrdé. Když se podíváme na statistiky, tak tam, kde je nejbezpečnější provoz, je i určitá tolerance k alkoholu. Mnohem nebezpečnější jsou ty země, kde je nulová tolerance. Naši občané jsou stejně odpovědní jako lidé v Rakousku, Lotyšsku, Francii, Itálii, kde si můžete dát skleničku vína nebo piva k obědu a řídit.

Klause mladšího si osvojila koalice ANO, SPD a KSČM

ODS nevyšel pokus vyměnit ze strany vyloučeného Václava Klause mladšího v čele školského výboru. Zkusíte Martina Baxu, který při volbě neuspěl, prosadit znovu?

To, co se stalo ve školském výboru, je především to, že koalice ANO, SPD a KSČM si osvojila Václava Klause jako předsedu školského výboru, protože náš člen už to není. Jestli se jim líbí, aby v čele školského výboru byl člověk, který dává jedno nevhodné přirovnání k holocaustu za druhým, který říká, že máme okamžitě vystoupit z Evropské unie, tak je to jejich člověk v čele školského výboru.

S kritikou vašeho kandidáta Baxy vystoupil i člen školského výboru za Piráty, poslanec z Plzeňského kraje Lukáš Bartoň, který mluvil o tom, že by se měl pan Baxa naplno věnovat práci plzeňského primátora.

Ať nekádrují jednotlivé kandidáty, ve Sněmovně se to nedělalo. Pan místopředseda Baxa je nepochybně odborník v oblasti školství, věnoval se tomu více než dvacet let, byl středoškolský učitel. Byl připraven se vzdát některých jiných úkolů, které má ve sněmovních výborech. Zvládl by to.

Tady přece platí nějaké tradiční dohody a zvyky, že si strany určují, kdo je bude reprezentovat v čele výborů a to je tady porušeno. Jak budeme postupovat dál, se ještě poradíme v našem klubu. Mám představu, jak budeme postupovat. Jsem přesvědčen, že pan Baxa je výborný kandidát na předsedu školského výboru.

Podle Piráta Jakuba Michálka Baxu nevolila ani poslankyně ODS Markéta Majerová Zahradníková. Ptal jste se jí?

Nemám žádný důvod nevěřit paní poslankyni Majerové Zahradníkové. Byla to tajná volba.

Ve chvíli, kdy ODS vystoupila s kritikou Klause mladšího, mezi jeho zastánci byla právě ona. A její facebookový post si dokonce nasdílel, takže minimálně podezření tam existuje.

To, že paní poslankyně Majerová Zahradníková je dlouhodobě v přátelských vztazích s Václavem Klausem, je známé. Určitě to pro ni není jednoduchá situace, ale nemám důvod ji podezírat, že nepodpořila našeho kandidáta.

Klaus řekl, že jedná o možnosti založení nové strany. Nemáte obavu, že za ním odejdou další občanští demokraté?

Takovou obavu nemám. Ti, kteří si teď vybrali Václava Klause mladšího, tedy okamurovci, ANO a komunisté, by se měli obávat. Pokud vznikne nová strana pánů Klausů, tak to bude strana, která bude brát jejich voliče, ne voliče ODS.

Populisti a komunisti, to nepřipadá v úvahu další čtyři roky

Navštívil jste před pár dny sjezd KDU-ČSL a řekl tam, že byste si přál co nejužší spolupráci vaší a jejich strany. Už máte domluvenou schůzku s novým předsedou lidovců Markem Výborným?

Ještě jsme si nedomluvili termín. Považuji za samozřejmé, že se s panem předsedou Výborným setkám a budeme se bavit o spolupráci. A navážeme na tu spolupráci, která v poslední době byla výborná. Příkladem jsou senátní doplňovací volby v Praze 9, kde jsme postavili společného kandidáta, pana starostu Jarolíma.

Budete usilovat i o nějakou formu koalice před příštími volbami do Sněmovny?

Konkrétní formy spolupráce se ukáží v těch debatách. Před námi jsou krajské volby, které nám dávají prostor přemýšlet, jak by spolupráce mohla vypadat. Musíme se snažit všemi silami o to, aby tady po volbách byla pravicová nebo středopravá vláda, aby se změnilo to, co tu je, levice s ANO. Populisti a komunisti, to nepřipadá dál v úvahu další čtyři roky. Musíme přemýšlet i do budoucna, jak dostat na Pražský hrad někoho, kdo reprezentuje tři základní věci, na kterých by česká demokracie měla stát - příslušnost k Západu, svoboda a demokracie a moderní tržní ekonomika. Jak ODS, tak KDU-ČSL jsou tradiční politické strany založené na programu. Oni reprezentují křesťanskodemokratický proud, my občanský, konzervativněliberální.

Asi by se vám předvolební koalice s lidovci líbila.

Já jsem podal ruku a říkal jsem, že jsme připraveni k dialogu.

Podáte tu ruku ke spolupráci ještě někomu jinému? Jen spolupráce ODS a lidovců, to by nemuselo stačit, abyste porazili Andreje Babiše.

To se uvidí. Já jsem přesvědčen, že je třeba porazit Andreje Babiše, aby tu byla středopravá vláda, která nás povede mezi deset nejúspěšnějších zemí světa a skončí tady to plýtvání. My jsme na nedávné programové konferenci zmínili pět priorit, kterým se budeme věnovat. Nízké a jednoduché daně, reforma státu včetně digitalizace, důchodová reforma včetně prorodinné politiky, vzdělání a také životní prostředí, ve kterém se budou lidé dobře cítit.

Když nám někdo říká, že jen kritizujeme, tak ať se podívá na zprávy NKÚ. Věci, které kritizujeme my, kritizuje i tento nezávislý orgán, proto se pan Babiš tolik vztekal, protože o opozici může říkat, že ta ho jen kritizuje, protože je opozice, ale o Nejvyšším kontrolním úřadu se to říká hůř.

Poučení je, že vyhrála kandidátka, která se chovala slušně

Berete si nějaké ponaučení z toho, jak dopadly prezidentské volby na Slovensku, kde vyhrála poměrně jasně Zuzana Čaputová?

Slovensko je trošku zvláštní i ve středoevropském kontextu. Již podruhé tam vyhrál někdo, kdo prezidentskými volbami startuje svou politickou kariéru. Většinou je to tak, že je to někdo někdo, kdo prezidentským úřadem svou cestu politikou završuje. To odpovídá přání slovenské společnosti, ale nemyslím, že to je úplně přenositelné jinak. Jsem přesvědčen, že příště by měly demokratické politické strany nominovat lidi s politickou zkušeností. Přece jen jedno poučení či povzbuzení je i pro Českou republiku, že vyhrála kandidátka, která se celou dobu chovala slušně, neagresivně, věcně, proste normálně, a že takovou politiku lidé chtějí.

Zkusíte znovu přesvědčit paní Miroslavu Němcovou, která jednou kandidaturu odmítla Petr Nečasovi a podruhé i vám?

Já mám s paní Němcovou tak korektní vztah, že bych určitě neudělal něco takového, že bych to nejprve řekl do nějakého média a pak se o tom teprve bavil s paní Němcovou.

Cizí velmoc nemůže diktovat, koho můžeme pozvat

V posledních dnech čelí jedné z dalších afér ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková za to, že byl po tlaku čínského velvyslance z jednání s obchodními partnery vykázán zástupce Tchaj-wanu. Ministryně udělila vytýkací dopis náměstkovi Bärtlovi. Je to dostatečné, nebo by měla skončit paní ministryně, jak požaduje čtyřicet senátorů?

Od začátku si myslím, že by měla skončit paní ministryně. Myslel jsem si to už po jejích výrocích týkajících se cenu mobilních operátorů. Toto ale pokládám za zcela nepřijatelné. Pokud úředníci nebo pan náměstek jednali podle pokynů paní ministryně, tak je to odpovědnost paní ministryně. Pokud na jednání byli pozváni i čínský velvyslanec i zástupce Tchaj-wanu, tak paní ministryně jako hostitelka měla trvat na tom, že tam budou oba, které pozvala.

Není prostě možné, aby ministryně na základě podnětu čínského velvyslance někoho vykázala. Kde to jsme? To nám bude cizí velmoc nařizovat, koho máme zvát nebo nemůžeme zvát? Pokládám to za lokajské, diletantské a naprosto nepřijatelné. Reprezentanti cizích zemí budou naší vládě diktovat, kdo smí být v místnosti a kdo ne? To je nemožné.

Proč podle vás premiér Babiš ministryni Novákovou stále drží?

To nevím. Ale já ani nevím, proč drží ministra dopravy Ťoka a další lidi. Do politiky pana premiéra nevidím. Jen vidím, že promrhává náš ekonomický růst, když se podíváte do zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu, tak se postavily čtyři kilometry dálnic za poslední rok. To je ostuda.



Vládní koalice vyjednává, pro které rodiny se zvýší rodičovský příspěvek z 220 na 300 tisíc korun. Kdo by měl podle vás mít nárok na vyšší rodičovský příspěvek? Jen ti, kdo jsou stále doma s dětmi, nebo všechny rodiny s dětmi do čtyř let?

Nejprve se ministryně Maláčová a premiér Babiš předháněli, kdo s tím přišel. Pak se ukázalo, že to je zpackané, špatně připravené, že se ozývají rodiče, kteří by byli diskriminováni, tak teď zase na sebe začali házet, kdo může za to, že je to špatně. Samozřejmě by to měli dostat všichni. Není možné, aby na zvýšený příspěvek neměli nárok ti, jimž se narodí dítě na Silvestra půl hodiny před půlnocí, a měli nárok ti, jimž se narodí půl hodiny po půlnoci. Takhle to nemůže být. To zvýšení se v nějaké míře musí dotknout všech.