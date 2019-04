Poslanci sesazují Klause. A vzdáte se své další funkce? Ptal se Baxy z ODS

Klaus připomněl Baxovi, že je i primátorem Plzně a podivoval se nad tím, jak bude Baxa všechno stíhat, kdyby měl vést i školský výbor. Klause mladšího podpořila i poslankyně SPD Tereza Hyťhová, která se ptala Baxy na totéž.

Baxa opáčil Klausovi, že funkci předsedy podvýboru pro kulturu opustí, ale až když bude místo něj do čela školského výboru zvolen.

Vedení školského výboru připadá ODS podle dohody stran ve Sněmovně o rozdělení funkcí v dolní komoře parlamentu. Volba předsedy výboru bude ale tajná, a tak si Baxa a ODS nemohou být výsledkem jisty.

Pro Klause znamenal nevhodný příměr vyloučení z ODS

ODS vyloučila Klause ze strany. „Václav Klaus mladší svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno ODS a dělá to i přesto, že byl několikrát varován, poté co dostal něco, co jsme nazvali žlutou kartou,“ řekl po jednání výkonné rady šéf strany Petr Fiala.

KIaus mladší totiž při projednávání zákona o zpracování osobních údajů přirovnal počínání poslanců k jednání Židů o tom, kdo půjde do transportu do nacistického koncentračního tábora dřív a kdo až později. Pobouřil tímto svým příměrem některé poslance. A Fiala se za Klause mladšího omlouval.

„Zase projednáváme něco, co občané České republiky nechtějí. To je nařízení Evropské unie, to sem přilítlo a my tady jenom zoufale hledáme, jak to trošilinku zmírnit a trošku se o to hádáme,“ začal své vystoupení Klaus. „Nezlobte se, mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou,“ prohlásil Klaus.

VIDEO: Klaus přiroval zákon o GDPR k transportům Židů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

I v případě, že školský výbor Baxu podpoří, volba nebude znamenat okamžitou změnu předsedy výboru. Ještě to bude muset potvrdit celá Sněmovna. To by se mohlo stát na dubnové schůzi Sněmovny.