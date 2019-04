Uvidíme, zda ANO chce podporovat malé děti, či bankéře, rýpl si Hamáček

„Trváme na tom, s čím jsme do toho jednání šli, aby to byla nejspravedlivější varianta a abychom nedělali rozdíly, to znamená pro všechny děti do čtyř let věku. Zároveň říkáme, kde na to chceme vzít. Přicházíme s možností sektorové daně na banky a uvidíme, jak se k tomu postaví hnutí ANO,“ uvedl před jednáním vlády Hamáček.

Byl to přitom právě on, kdo před čtrnácti dny navrhl ústupek proto, aby sociální demokracie prosadila také zálohované výživné. Přišel s tím, že by vyšší rodičovský příspěvek mohl být jen na děti, které se narodí od 1. ledna 2020. A hnutí ANO na to kývlo.

„Z ústavně-právních důvodů to bude pro nově narozené děti. To znamená, že by to mělo být motivační opatření ke zvýšení porodnosti,“ řekla pak po jednání ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. „Je to dobrá zpráva pro rodiny, které se chystají založit rodinu,“ prezentoval to tehdy Hamáček.

Následovala ale bouře kritiky od rodičů s nejmenšími dětmi a některé matky dokonce premiéru Andreji Babišovi za ANO přinesly použité dětské pleny. Babiš argumentuje, že kompromis, který rozlítil rodiče, navrhla sama ČSSD. „Návrh od 1. ledna 2020 byl pana Hamáčka a paní Maláčová s tím souhlasila. Takže ať nám nepodsouvá, že nás bude přesvědčovat,“ řekl iDNES.cz Babiš.

Se zaváděním speciální sektorové daně pro banky, což požadují sociální demokraté zatím ANO nesouhlasí. Aby mohly rodičovský příspěvek dostat rodiče všech dětí do čtyř let, musela by koalice najít dalších 8 miliard korun.

Ve hře jsou tak i kompromisní řešení - že by zvýšení rodičovského příspěvku bylo diferencováno podle věku - do roku dítěte o 80 tisíc, do dvou let o 60 tisíc korun, do tří let o 40 tisíc a pro děti nad tři roky a do čtyř let o 20 tisíc oproti současnému stavu. Další možností je, že na navýšený příspěvek na 300 tisíc korun by měly nárok ty rodiny, které budou příspěvek pobírat i v lednu a nevybrali si již všechny peníze od státu za dvouletou variantu.

Hamáček řekl, že zvýšení rodičovského příspěvku prosadila právě ČSSD do programového prohlášení vlády. „My jsme s tím přišli i na vládu. Bohužel v loňském roce došlo k odložení z iniciativy hnutí ANO. Původně to měl být nárůst čtyřicet a čtyřicet ve dvou fázích,“ připomněl Hamáček. K prvnímu zvýšení mohlo dojít už letos, ale loni na podzim se vládní strany na žádost ministryně financí Aleny Schillerové dohodly, že rodičovský příspěvek se zvýší od roku 2020 najednou o 80 tisíc korun - z 220 na 300 tisíc korun.

Dalšími tématy jednání koaliční rady mají být zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny, boj s chudobou či financování dětských skupin a mikrojeslí ze státního rozpočtu. Zástupci ANO a ČSSD by mohli diskutovat o fungování Nejvyššího kontrolního úřadu či stavebním zákonu.

Řeč podle Hamáčka přijde i na to, jak je možné, že byl do Rady pro rozhlasové televizní vysílání Sněmovnou navržen Ladislav Jakl, se kterým přišla SPD Tomia Okamury.