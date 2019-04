Za podvolení se čínskému velvyslanci potrestala Nováková náměstka

Ministryně průmyslu a obchodu za ANO Marta Nováková, jejíž odvolání požaduje čtyřicet senátorů, potrestala svého náměstka Vladimíra Bärtla. Právě on je podle ní odpovědný za to, že po tlaku čínského velvyslance musel opustit obchodní jednání se zástupci ministerstva zástupce Tchaj-wanu. „Bylo to nestandardní a nestandardně jsme to řešili,“ řekl Bärtl.