Výborný chce být ministrem školství. To nebylo řečeno do větru, prohlásil

Řekl jste, že by lidovci pod vaším vedením měli být integrující stranou. Chcete pozvat ke spolupráci další strany a jak úzká by ta spolupráce měla být?

Já jsem hovořil o tom, že KDU-ČSL jako sebevědomá a na komunální úrovni úspěšná strana bude integrující silou. Zvu všechny osobnosti, které se hlásí ke konzervativní politice v České republice, aby spolupracovaly s KDU-ČSL. My jsme v tuto chvíli jediná středopravicová, konzervativní, proevropsky smýšlející strana.

V dalších volbách bude pod vaším vedením KDU-ČSL kandidovat sama, nebo v nějakém bloku, třeba s TOP 09, STAN, s občanskými demokraty?

Já se tím vůbec nezabývám, to je spekulativní otázka do budoucna. V tuto chvíli se chci soustředit na nás, na naše silná témata jako je vzdělávání, jako je podpora rodiny, jako je otázka řešení exekucí a já věřím, že máme na víc. Když se podíváte na výsledek poslední prezidentské volby, tak Pavel Fischer, jasně srozumitelný, čitelný konzervativní kandidát získal 10,5 procenta. Čili ten potenciál tady je a na to já se chci soustředit.

Fischer je relevantní kandidát pro příští prezidentskou volbu

Naznačujete tím i to, že byste chtěl Pavla Fischera dostat do KDU-ČSL?

Zvu kohokoli, kdo bude ochotný se s naším programem ztotožnit, a nebude pro mě rozhodující, jestli někdo má nebo nemá stranickou legitimaci. Určitě osobnosti jako Pavel Fischer jsou přesně ty, se kterými já budu spolupracovat.

Vidíte ho jako možného kandidáta pro příští prezidentskou volbu?

Určitě je to jeden z relevantních kandidátů, ano.



Ve svém projevu jste se poměrně ostře vyhranil proti bývalému koaličnímu partnerovi, proti hnutí ANO. Dá se to brát tak, že jakoukoli spolupráci s Andrejem Babišem a hnutím ANO do budoucna vylučujete?

Vylučuji spolupráci s člověkem, který bude trestně stíhaný. Řekli jsme to před volbami, platilo to po volbách a bude to platit i po tomto sjezdu. Jinak samozřejmě jsme spolupracovat se všemi demokratickými stranami, to znamená s výjimkou SPD a KSČM, jsem ochoten komunikovat a to ve prospěch občanů České republiky.

Odmitám v politice demagogii a populismus

Takže kdyby Andrej Babiš nebyl trestně stíhán, překážka možné spolupráce s ním by pro vás odpadla?

Určitě nemám blok vůči osobě Andreje Babiše, mám blok vůči tomu, že je trestně stíhaný a mám blok vůči některým krokům, které činí. Prostě KDU-ČSL je tradiční konzervativní strana, není strana, která by se řídila průzkumy veřejného mínění nebo tím, co se píše na sociálních sítích. Odmítám v politice demagogii, odmítám v politice populismus.

Která z parlamentních stran je podle vás KDU-ČSL nejbližší?

Když se podíváte napravo od středu, stran je tam několik. S některou jsme si blízcí v komunální politice, kde i my máme úspěšné starosty. V tomto směru jsme si blízcí s hnutím STAN. Pokud jde o důraz na některé konzervativní hodnoty, jsme si blízcí s ODS, částečně jsme si blízcí s TOP 09. Nechci hodnotit, s kým jsme si bližší. Chci spolupracovat s každým, kdo bude ochoten hovořit o návratu slušnosti, poctivosti a solidnosti do české politiky.

Předseda ODS Petr Fiala vyzval k co nejužší možné spolupráci své strany a KDU-ČSL. Zkusím to ještě jednou. Je možné, že byste šli do voleb v nějakém předvolebním bloku s občanskými demokraty?

Nebudu odpovídat na spekulativní otázky. Jsem připraven se potkat s Petrem Fialou...

To není spekulativní otázka, to je otázka vyplývající z toho, co pan Fiala na vašem sjezdu poměrně jasně řekl.

My už dnes na úrovni Poslanecké sněmovny úzce spolupracujeme při prosazování některých legislativních opatření. Tak tomu bude i do budoucna. Možná chci zintenzivnit tu komunikaci a co bude směrem k volbám, není otázkou pro tento sjezd a pro budoucí týdny.

Chci řídit ministerstvo školství, říká Výborný

K vám osobně. Vy jste vyhlásil, že kdybyste ve volbách uspěli, měla by vás ve vládě zajímat křesla ministerstva školství a ministerstva práce a sociálních věcí. Vy jste bývalý ředitel gymnázia, máte ambici stát se ministrem školství?

Určitě. Jsem připraven být ministrem školství. To nebylo řečeno do větru. Pokud chceme prosazovat náš program, křesťanskodemokratický, lidovecký program, to znamená podpora rodiny, podpora pracujících rodičů, podpora seniorů, tak musíme vést a řídíte ministerstvo práce a sociálních věcí. A pokud vzdělání má být naší prioritou, pokud vzdělání má být investicí, protože jinak budoucnost České republiky není dobrá, tak potom chci řídit ministerstvo školství.

Vy jste jako poslanec autorem návrhu, který by ústavně zakotvil, že manželství může být pouze svazek muže a ženy. Nevzkazuje vaším zvolením KDU-ČSL nečlenům vaší strany, že se chce zaměřit hlavně na tvrdé jádro vašich příznivců, na ty nejkonzervativnější voliče? Na ty, kteří jsou praktikující věřící, kteří chodí pravidelně do kostela?

Chtěl bych ubezpečit, že KDU-ČSL není kostelovou stranou. KDU-ČSL tady není pro věřící nebo pro nevěřící, KDU-ČSL je pro kriticky myslící. Tak jako máme na kandidátce do Evropského parlamentu buddhistu a tak jako tam máme katolíky, tak tam máme lidi, kteří se aktivně k víře nehlásí. Pokud jde o hodnotovou politiku, tak tu přece jako konzervativní strana musíme dělat. Pokud tad hrozí relativizace určitých hodnot jako je manželství, tak kdo jiný než křesťanští demokraté by se měli postavit na obranu těchto hodnot.

Pravidelně od lidoveckých politiků slýchám slova o ochraně života od samotného počátku...

To jste poslouchal můj kandidátský projev...



Vy jste o tom mluvil taky. Můžeme počítat s tím, že KDU-ČSL přijde s nějakým návrhem, který by se týkal omezení potratů?

My jdeme jinou cestou. My chceme a děláme taková opatření, kde bychom ženám, které o tom uvažují, dokázali nabídnout takové řešení, aby k tomu ukončení lidského života vůbec nemuselo dojít. Je třeba podpořit charity, neziskový sektor, abychom dokázali to, co se daří České republice, to znamená, že počet interrupcí v České republice klesá.

Zakazovat je nebudete?

Určitě toto není věc, kterou bychom chtěli prosazovat. To není otázka restrikce, je to otázka komunikace směrem k ženám a k sociálnímu prostředí, kde k těmto věcem dochází, protože každý lidský život je hoden ochrany od početí až do přirozené smrti.