Výborný zvažuje po smrti ženy odchod z čela KDU-ČSL. Variant je víc, řekl

Budoucnost Výborného v čele strany projedná předsednictvo a celostátní výbor KDU-ČSL. „Pro mě je to lidsky složitá věc, možných variant je více. Zítra po jednání celostátního výboru bude tisková konference a tam se média dozví, co bude následovat a jaké bude řešení,“ řekl Výborný.

„Tu věc samozřejmě zvažuju z logických důvodů velmi intenzivně,“ poznamenal Výborný. 30. září šéfovi lidovců náhle zemřela manželka Markéta, která trpěla skrytou nevyléčitelnou srdeční vadou, která se nijak neprojevovala.

Výborný citoval z lékařské zprávy, že zemřela na „pravostranné srdeční selhání při arytmogenní kardiomyopatii.“ Vada byla neléčitelná, nepomohl by ani zásah lékaře. S manželkou má tři děti.

Výborný se stal předsedou lidovců letos v březnu a po více než osmi letech nahradil ve funkci Pavla Bělobrádka. Byl zvolen zhruba dvěma třetinami delegátů. Na úterní zasedání celostátního výboru se má dostavit jeho zhruba třicet členů, podle mluvčí KDU-ČSL Denisy Morgensteinové není jasné, kterou z variant vyberou.

Lidovci zvažují možnosti

Mluví se o možnosti přesunutí části kompetencí mezi jiné členy předsednictva nebo o svolání mimořádného sjezdu. V úvahu připadá oznámení odstoupení Výborného k určitému datu.



První místopředsedkyní KDU-ČSL je senátorka Šárka Jelínková, která má v předsednictvu na starosti sociální otázky, rodinnou politiku a zdravotnictví. Lidovce zastupuje například při jednáních důchodové komise. Vzhledem k blížícím se krajským a senátním volbám čeká lidovce vyjednávání mimo jiné o spolupráci s dalšími opozičními stranami. Příprava voleb je jednou z časově náročných záležitostí.

Ve Sněmovně je Výborný členem ústavně-právního a mandátového a imunitního výboru, předsedá také podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Je členem dalších několika podvýborů i Stálé komise pro Ústavu České republiky.

Strana může přijít o přednostní právo ve Sněmovně

V případě, že by se vzdal funkce předsedy, ztratili by lidovci ve Sněmovně jednoho z řečníků s přednostním právem, které mají předsedové stran a poslaneckých klubů. Pokud by tedy v případě Výborného odstoupení nestanul v čele strany jiný její poslanec, bude mít za KDU-ČSL přednostní právo pouze šéf klubu Jan Bartošek.



Výborný byl v roce 2012 zvolen zastupitelem Pardubického kraje. Z funkce odstoupil, protože se krátce poté stal ředitelem pardubického gymnázia Mozartova a ze zákona nemohl být zastupitelem a ředitelem zároveň. Ředitelem gymnázia byl do konce března 2018. Jeho otcem je bývalý místopředseda lidovců, exministr obrany a někdejší soudce Ústavního soudu a nyní Nejvyššího správního soudu (NSS) Miloslav Výborný. Letos v říjnu oznámil, že na funkci soudce NSS rezignuje k 31. prosinci.