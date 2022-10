Hladíka chce Jurečka řešit rychle, jako neobviněný svědek by mu ve vládě nevadil

Jurečka také dodal, že situaci kolem Hladíka chce vyřešit rychle. Policie při razii kvůli údajné korupci během přidělování bytů v Brně požádala dosavadního náměstka brněnské primátorky Hladíka o přístup do jeho kanceláře a o podání vysvětlení. Mezi obviněnými Hladík není.

„Dnes má čas na seznámení s tím, co mu předala policie, jak s nimi dál bude komunikovat. Přijde zítra (ve čtvrtek) na celostátní výbor, aby situaci popsal ve větší míře detailu, abychom byli schopni vyhodnotit, zda je nadále kandidátem, nebo případně uděláme nějakou změnu,“ řekl ve středu Jurečka.

Šéf lidovců zdůraznil, že spolupráce s policií z pozice svědka není ničím, co by politika diskvalifikovalo. „Pokud jde někdo podat vysvětlení, případně je součinný s policií, ale není obviněn a případně není ani předpoklad, že by obviněn byl, a bude vystupovat jen v rovině svědka, pro mě to není ten moment, aby ten člověk odcházel z politiky, nebo byl vyoutován z pozice kandidáta na ministra životního prostředí,“ konstatoval Jurečka.

Veřejnost i premiéra Petra Fialu (ODS) bude o rozhodnutí KDU-ČSL informovat ve čtvrtek večer po zasedání celostátního výboru. Ministr životního prostředí má v pondělí vést unijní zasedání ministrů, kteří mají v jednotlivých zemích tuto oblast na starost. „O všech těchto věcech bude jasno ve čtvrtek večer po jednání celostátního výboru,“ řekl Jurečka na dotaz, zda je ve hře i varianta, že by mohl být vedením ministerstva dočasně pověřen.

Na čtvrtek bylo v plánu Hladíkovo setkání s prezidentem Milošem Zemanem, které obvykle předchází jmenování nového ministra, lidovci ho ale kvůli policejnímu zásahu v Brně zrušili. Hladíkovu nominaci zatím KDU-ČSL ponechává, celostátní výbor strany o ní bude jednat ve čtvrtek. Policie zasahovala na brněnském magistrátu v Hladíkově kanceláři, na radnicích Brno-sever a Černovice, v černovické pískovně i u jednatele pískovny Jiřího Hasoně (KDU-ČSL). Hladík uvedl, že policii poskytne součinnost.

Hladík dostal nabídku na post ministra životního prostředí už loni, tehdy ji ale odmítl. „Miluji svou rodinu a miluji Brno. A proto teď nemůžu jít do Prahy a dělat ministra životního prostředí, i když jsem tu nabídku dostal. Vím, že některé z vás zklamu, ale snad mě pochopíte,“ uvedl v listopadu na Twitteru.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) po něm ve středu zahájili trestní stíhání sedmi lidí a dvou právnických osob pro účast na organizované zločinecké skupině, podplácení či legalizaci výnosů z trestné činnosti. Kauza se týká privatizace městských domů, činnosti městské firmy a dotačních podvodů.

Končící ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) kvůli termínu operace pokládá téměř za vyloučené, že by se mohla i za týden účastnit zasedání vlády, svoji rezignaci ze zdravotních důvodů oznámila začátkem měsíce. „Mám stanovený termín operace, skoro bych garantovala, že je to moje poslední vláda. Příští týden by tu možnost teoreticky ještě byla, ale skoro to vylučuji ze zdravotních důvodů,“ řekla Hubáčková.

Hubáčková již před dvěma týdny předpokládala, že se jednání ve Strakově akademii účastní naposledy a o týden později předá funkci Hladíkovi. Výměnu v čele ministerstva ale pak odložily „technické důvody“, kterými Hrad odůvodnil zrušení původní Zemanovy schůzky s Hladíkem.

Hladík je podle ní z hlediska odbornosti člověkem, který by mohl ministerstvo vést. „Ale závisí to na tom, jak se situace ještě zítra (ve čtvrtek) vyvine po jeho objasnění a vysvětlení, co se vlastně děje přímo v té jeho gesci na magistrátu,“ uvedla Hubáčková. Předseda lidovců Marian Jurečka si zatím nevyžádal konzultaci Hubáčkové ohledně jiných možných adeptů do funkce ministra životního prostředí.

Aktuálně je nutné řešit především to, kdo za Českou republiku povede pondělní unijní jednání ministrů životního prostředí. Hubáčková nepovažuje z hlediska českých zájmů za vhodné, aby země předala předsednickou funkci pro toto jednání někomu ze zahraničí. „To nebudu navrhovat. Musíme to teď vyřešit, situace se rapidně změnila. Dalo se předpokládat, že pojede již nový ministr. Teď se to předpokládat nedá,“ uvedla.