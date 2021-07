Za voliči na kolech. Strany naskakují na tradici volebních autobusů

„Je to jednoduché. Kamion je velký, je celý polepený motivy SPD,“ popisuje předseda strany Tomio Okamura motivaci pro využití volebního „autobusu“. Autobus je v jejich případě ale netradiční - jde o americký truck s názvem „SPĎák“.

„Je to takové zázemí i pro občany, mohou tam jít a povídat si s kandidáty, je tam i obrazovka, kde poběží naše hymna SPD. Je to hodně viditelné. Když kamion zaparkuje, všichni kolem to vidí,“ dodává.



Lákadlem má být kamion dle jeho slov třeba i pro děti. Netradiční obdoba volebního autobusu zamíří i do okresních měst. Může tak lákat voliče tam, kde motivací navštívit kampaň strany nebudou levné potraviny. Takzvaný jarmark SPD totiž zamíří jen do měst krajských.

V tradičním autobusu pak ke svým voličům zamíří lídři koalice Spolu, která sdružuje ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Ten strany představily v úterý. Podobně jako kamion SPD je polepený obličeji hlavních tváří koalice. Autobus bude sloužit během prázdnin kandidátům v krajích při výjezdech, koalice ho chce ale podle slov předsedy Petra Fialy případně půjčovat zájemcům i na výlety.



A do třetice volebního autobusu využívá před letošními volbami i Volný blok, strana sdružená kolem kontroverzního poslance Lubomíra Volného. „Autobus máme už delší dobu a objíždíme s ním kraje na setkání s příznivci,“ uvedla předsedkyně strany Jana Volfová.

Pomocník ve face to face kampani i riziko

Využití autobusů má pro strany řadu pozitiv. Jednak pro převoz, jednak slouží autobus jako velká reklamní plocha. „Jde spíš o nějaké praktické hledisko. Když děláte kampaň opravdu profesionálně, potřebujete v jejím rámci přesouvat neustále velké množství lidí z místa na místo a s nimi i nějaký materiál,“ uvedl expert na politický marketing Karel Komínek.

Před letošními volbami přitom podle něj budou strany klást důraz na kontaktní kampaň. „To znamená kampaň, kde jste face to face (tváří v tvář, pozn. red.) s voliči. Podle všeho má velký vliv na úspěšnost jakékoliv kampaně - obecně se říká, že s čím víc lidmi si potřesete rukou, tím větší šanci máte na to, že budete následně zvolen,“ vysvětluje.

A právě při takové kampani je autobus neocenitelný pomocník. „Převážíte s sebou kandidáty, zejména v koalici Spolu jsou vždy z několika stran, a potom také dobrovolníky či brigádníky,“ dodává.

Současně se ale může autobus jako prostředek kampaně také vymstít. Obzvláště pokud si na něj nedají strany pozor. Jsou totiž polepeny obličeji volebních lídrů a každý přešlap, jako je třeba špatné zaparkování, znamená negativní reklamu. „Zvláště potenciální půjčování autobusu mi přijde jako mimořádně špatný nápad,“ komentuje Komínek.

Dědictví autobusu Zemák

Autobusy ve volebních kampaních ale nejsou nic nového. Již zlidovělý je takzvaný Zemák - autobus, který trend do Česka přivedl a který pomohl vyhrát v letech 1996 a 1998 sociální demokracii, tehdy vedené současným prezidentem Milošem Zemanem.

„Nebuďme tak moc zahledění do České republiky, prostě volební autobus, který veze víc lidí a je pomalovaný nějakými hesly, je něco úplně obvyklého v zahraničí, běžně se to používá. My to používáme taky, protože nám to připadá jako správné, dobré, viditelné, srozumitelné. Prostě máme autobus Spolu a neohlížíme se někam do minulosti. Je to něco, co si myslíme, že k dobré, profesionálně vedené silné volební kampani prostě patří,“ uvedl k přirovnání předseda ODS Petr Fiala.



„To nás nenapadlo. Pro nás spíše bylo důležité, že kamion, jak je hodně velký, je také hodně vidět,“ reagoval zase předseda SPD Tomio Okamura.

Využití volebních autobusů ostatně nebylo výjimkou ani v posledních letech. Známý je třeba „vězeňský autobus“, se kterým objížděli republiku přes volbami v roce 2017 Piráti. Kromě toho využila autobus „Bobobus“ třeba Jana Bobošíková v roce 2010 nebo takzvaná Čtyřkoalice zahrnující KDU-ČSL, Unii svobody, Občanskou demokratickou alianci a Demokratickou unii v roce 2000. Příkladů je celá řada.

Nejznámějším ale zůstává právě Zemák. S nápadem na původní volební autobus přišel již v roce 1995 Zemanův spolupracovník Miroslav Šlouf, inspiroval se tehdy předvolební kampaní bývalého polského prezidenta Aleksandra Kwasniewského. I tento autobus pomohl tehdy Zemanovi setkat se s velkým počtem voličů v rámci jedné z prvních kontaktních kampaní v Česku a uspět ve volbách - stal se šéfem poslanecké sněmovny a o dva roky později premiérem.

Později k autobusu přibyly mikrobusy Zemáčci a volební vlak Zemák. Název současný prezident oprášil i v roce 2010, kdy byl znovu použit pro volební autobus tehdejší Zemanovy strany s názvem Strana práv občanů ZEMANOVCI - SPOZ. Tentokrát ale volební úspěch nepřinesl, strana se do Poslanecké sněmovny nedostala asi o dvě třetiny procenta.