ANO dominuje, ODS předstihla Piráty. Pod 5 procent spadla TOP 09

11:23 , aktualizováno 11:23

Vládní hnutí ANO by podle volebního modelu agentury Median volilo 30 procent voličů a udržuje si tak velký náskok před soupeři. Na druhém místě předstihli podle agentury občanští demokraté Piráty a do Sněmovny by se po volbách dostalo osm stran. Pod pětiprocentní hranici spadla TOP 09, tvrdí Median.