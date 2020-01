Piráti si zvolí vedení, které je má připravovat na budoucí vládní angažmá

I když Ferjenčík iDNES.cz řekl, že by chtěl vést stranu jen rok a že chce „Ivanovi umožnit, aby si odpočinul“. A Pikal kandidaturu zdůvodnil tím, že kandiduje Ferjenčík. Jasným favoritem volby je Bartoš, jehož ambicí je připravovat Piráty na budoucí vládní angažmá.

„Jsem v dobré formě. Samozřejmě je to náročná práce, ale já předpokládám, že to Mikuláš Ferjenčík myslel ironicky,“ odmítl šéf strany Bartoš, že by si potřeboval odpočinout.



Bartoš byl předsedou strany mezi říjnem 2009 a červnem 2013, následně krátce mezi zářím 2013 a červnem 2014 a nyní stranu vede od dubna 2016. I jeho soupeři už byli v užším vedení strany, která se podle průzkumů veřejného mínění přetahuje s ODS o pozici celostátně druhé nejsilnější strany. Piráti mají se 22 poslanci třetí nejsilnější poslanecký klub.

Jsou v opozici a požadují odchod premiéra Andreje Babiše, nechtějí se ale podílet na vytváření předvolebního bloku opozičních demokratických stran. Společný postup tak zvažují jen ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

Na místopředsedy Pirátů kandiduje celkem deset členů včetně adeptů na předsedu. Ze současných místopředsedů se o post znovu ucházejí Olga Richterová a Radek Holomčík.



Piráti se budou zabývat také změnou stanov. Chtějí zjednodušit vylučování členů strany, kteří neplatí členské příspěvky. Dosud za to Pirátům hrozí jen pozastavení členství, nově by jim členství automaticky zanikalo rok poté, co bylo pozastaveno.