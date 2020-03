KSČM by se těsně nedostala do Sněmovny, její voliči odcházejí hlavně k ANO

Hnutí ANO by volilo 31 procent lidí. Pirátům, kteří se umístili na druhé místě, by dalo hlas o polovinu méně dotázaných. Občanským demokratům by dalo hlas 13 procent respondentů.



Do Poslanecké sněmovny by se dostalo ještě pět stran a hnutí. Hnutí STAN a SPD by volilo shodně 6,5 procenta lidí, TOP 09 a ČSSD by dalo hlas 5,5 procenta dotázaných.

Volební model Kantar CZ pro Českou televizi (8. března 2020)

Přesně na pětiprocentní hranici vstupu do Sněmovny se v únorovém modelu ocitli lidovci. O půl procenta pod touto hranicí skončila KSČM, kterou by volilo 4,5 procenta respondentů.

Sociologové poznamenali, že podpora komunistů klesá zhruba o jedno procento ročně a jejich voliči odchází nejčastěji k hnutí ANO nebo nechtějí již volit vůbec.

Pětiprocentní hranici také nepřekonala se třemi procenty potencionálních voličů Trikolóra.