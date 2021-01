ANALÝZA: Nespokojenost s Blatným roste. Babiš může jen přihlížet

Dva miliony stříkaček s pevnou jehlou objednané z Číny, za které si ministerstvo připlatilo víc než tři miliony korun, nejsou podle některých zdravotníků vhodné pro očkování vakcíny společnosti Pfizer. Do toho v posledních dnech odchází z resortu zdravotnictví jeden člověk za druhým. Včetně koordinátora očkování Zdeňka Blahuty či náměstka pro zdravotní péči Aleksi Šeda.

S ministrem Blatným přitom podle informací MF DNES narůstá nespokojenost některých členů vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem. Vlivem několika okolností se však dostal do složité situace, kdy s tím prozatím nemůže dělat vůbec nic.



Do toho všeho dal jistou nespokojenost s ministrem zdravotnictví – byť velice mírně formulovanou - najevo i prezident Miloš Zeman. Přesto se zřejmě Jan Blatný z několika důvodů zatím o křeslo obávat nemusí – tím nejpádnějším je, že Babiš nemá žádného možného nástupce.

Překotné střídání ministrů

V polovině září totiž na jeho nátlak skončil ve funkci ministra zdravotnictví Adam Vojtěch. Už o pouhý měsíc se musel kvůli noční schůzce s Jaroslavem Faltýnkem a dalšími v restauraci na Vyšehradě z ministerského křesla pakovat Roman Prymula. To Babiše upřímně mrzelo, s Prymulou totiž vycházel dobře nejen on, ale podporoval ho i prezident Miloš Zeman. Navíc Prymula dokázal vystupovat jasně a rázně, na což slyšela i velká část veřejnosti.



Premiér Babiš navíc na jeho konec nebyl absolutně připravený, tudíž musel narychlo shánět jeho nástupce. Oslovil několik lidí včetně ředitelů velkých nemocnic, ale postupem času mu všichni dali košem. Tak došlo až na náměstka brněnské fakultní nemocnice Blatného, který kývnul.

Při svém nástupu si ale muž, který v minulosti podepsal petici Milionu chvilek proti Babišovi, vymínil, že si od něj ani nikoho jiného nenechá do práce nijak zasahovat. Jako první museli odejít marketingoví experti hnutí ANO, kteří jeho předchůdci Prymulovi pomáhali s komunikací na veřejnost. Pak Jan Blatný začal osekávat další lidi, které „zdědil“ po svém předchůdci. Dnes už údajně zásadní věci konzultuje jen se svým náměstkem Vladimírem Černým a šéfem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislavem Duškem.

Tři důvody, proč Blatný setrvává, kritice navzdory

Podle zdrojů z okolí premiéra Jan Blatný svá opatření prosazuje, aniž by chtěl činit kompromisy jak s Babišem, tak s některými ministry. Jenže ministerskému předsedovi nezbývá než tomu přihlížet. Za prvé by odvolání Jana Blatného po nedávném konci hned dvojice ministrů působilo přinejmenším divně. Za druhé by to šlo především na vrub Andreje Babiše – to on si Blatného „vybral“. Za třetí – a to je zřejmě nejpodstatnější – premiér nemá v rukávu žádnou náhradu. Nikoho, kdo by se byl za této situace ochoten do ministerského křesla posadit a resort okamžitě převzít se vším všudy.



„Spokojenost s ministrem Blatným není a nálada se stále zhoršuje. Všichni začínají vidět, že to nedělá dobře. Navíc nekomunikuje, je přesvědčen o své pravdě a veškerou kritiku hází na ,zlá média ́,“ popsal zdroj blízký Andreji Babišovi. „Za této situace to ale nemá žádné řešení,“ dodal s tím, že o Blatného odvolání se zatím neuvažuje.

Faktem ovšem je, že výhrady k působení ministra zdravotnictví Jana Blatného začínají zaznívat i z Pražského hradu. Takto minulý týden odpověděl při rozhovoru s MF DNES prezident Miloš Zeman na otázku, jak coby velký zastánce Romana Prymuly hodnotí dosavadní působení Jana Blatného ve funkci: „V téhle situaci, kdy každý pracuje nad rámec svých schopností, by bylo nekolegiální kritizovat jakéhokoli ministra. Nicméně ano, zastával jsem názor v případě profesora Prymuly, že je-li zde krize vyžadující epidemiologa, měl by být ministrem epidemiolog,“ řekl Zeman.