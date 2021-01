Vláda rozhodne, jak bude vypadat nový PES, i jestli otevře skiareály

Návrh ministerstva počítá s tím, že již v nejpřísnějším pátém stupni by se lidé mohli vrátit do fitness, ale potřebovali by negativní antigenní testy. Na test hrazený ze zdravotního pojištění mají lidé nárok jednou za pět dnů. Pokud by ho potřebovali častěji, museli by si ho zaplatit.

Počítá se také se zavedením možnosti v nejpřísnějším stupni půjčovat knihy z výdejních okének veřejných knihoven.

Ve čtvrtém stupni by se lidem s negativní testem a respirátorem FFP2 mohly otevřít také některé kulturní akce. V nové podobě tabulky opatření PES by nemusel být nutný nouzový stav pro dva nejméně rizikové stupně a vláda by v takovém případě mohla opatření přijímat i bez něj. Nouzový stav je schválen zatím do 14. února.

Ministři se vrátí také k pravidlům pro skiareály, o jejichž otevření usiluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a tlačí na to také komunisté. Otevření skiareálů 29. ledna byla jedna z jejich podmínek pro souhlas s prodloužením nouzového stavu. Druhou byl návrat alespoň části dětí do škol od února.

„Já jsem zděšen, že by se o boji s epidemií mělo rozhodovat jinak než odborně, na základě nějakých ultimát či politických dohod v zákulisí,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček po jednání Ústředního krizového štábu.

Vicepremiér Havlíček, který prosazoval otevření skiareálů již na pondělním jednání vlády, dostal za úkol připravit přísnější režim pro jejich provoz.

Rozhodnout by vláda měla i o návrhu ČSSD, podle nějž by lidé, kteří zůstanou v karanténě, kromě nemocenské dostávali příspěvek 250 korun denně za každý den v karanténě, a to maximálně deset dnů. Zaměstnavatel by si o tuto částku snížil povinné odvody.

„Z mého pohledu je to velmi jednoduchý a relativně levný mechanismus, který umožní hygieně lépe s tou epidemií bojovat, protože lidé ztratí obavu hlásit kontakty nebo úplně a pravdivě odpovídat na dotazy, řekl Hamáček.

Ministr zdravotnictví se k tomu již v pondělí vyjádřil kladně. „Umím si představit, že se na něčem takovém dohodneme,“ řekl Blatný.