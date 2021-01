Lidi mají pocit, že všechno vymýšlí scenárista jako sitcom, říká hejtman Kuba

Začala bych středečním chaosem, kdy ministerstvo zdravotnictví nejprve vydalo doporučení o přerušení očkování první dávkou, to pak zanedlouho popřel premiér Andrej Babiš i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Jaká je skutečná situace v krajích?

Situace je samozřejmě v každém kraji jiná. Dlouhodobě jsem všem říkal, že se to stane. Dodávky na únor byly plánovány nižší než na leden. Není možné přeočkovat všechny z ledna s nižším počtem dávek a ještě otevřít další termíny.

Že Pfizer snížil počet dodávek, to celé jenom urychlilo a umocnilo. My jsme s tím v našem kraji (Jihočeském kraji pozn. red.) počítali. Když se někdo podívá na moje výroky před dvěma týdny, uzná, že já jsem panu ministrovi říkal, aby to lidem řekli a nespekulovali.

Co říkáte na středeční chaos ohledně přerušení očkování?

Bohužel komunikace není úplně šťastná. Potom to končí takovýmto mediálním humbukem, který mi úplně vyráží dech. Já jsem ve středu celé odpoledne nepoložil telefon a pořád jsem jenom odpovídal na úplně stejné otázky, které mi dáváte. To mi přijde trochu absurdní. Všichni si musíme uvědomit, že komunikace je součástí krizového řízení a musí být jasná a srozumitelná.

Jaká je nyní komunikace s panem ministrem Blatným?

Normálně komunikujeme. V téhle chvíli však potřebuji jediné: aby ministerstvo jasně řeklo, kdy nám kolik vakcín dodá, aby to platilo a my jsme si podle toho mohli všechno naplánovat. Ale ministerstvo řídí pan ministr. Je zodpovědný za to, jak komunikuje. Nepředpokládám, že by si ode mě nechal radit. Každý jsme zodpovědný za sebe i za to, jaké mediální výstupy poskytujeme, když chceme něco řídit.

Kde je podle vás tedy chyba? V České televizi jste uvedl, že problém je na ministerstvu zdravotnictví, které nešťastně komunikuje.

Jako zásadní problém vidím to, že si Evropská unie nepohlídala, kolik má dostat dávek a že nemá věci podchycené smlouvou. Že se najednou dostaneme do situace, kdy někdo řekne, že dodá jenom půlku, a neexistuje nástroj, jak to vymáhat. Nevím, jestli za to vinit EU nebo naši vládu. Já u těch vyjednávání nebyl a nechci to na nikoho házet. Ale je to prostě potíž.

Druhý problém vidím ve stylu komunikace. Lidem se neříká pravda, pořád se v nich vyvolávají očekávání a vytváří se pocit, že všechno jede hrozně dobře. Kdyby jim někdo otevřeně řekl, jak to ve skutečnosti je, lidé se s tím smíří. Krizová komunikace znamená říkat pravdu, to je strašně důležité.

Teď nové termíny nevypisujeme

Když mluvíme o krizové komunikaci, ve čtvrtek portál iROZHLAS.cz přinesl informaci o nákupu nevhodných jehel na podání vakcíny společnosti Pfizer. Vy třeba v kraji máte dostatek vhodných jehel?

My zatím naštěstí jehly máme. Doufám, že proběhly nákupy i do státních hmotných rezerv. Ale že se nakoupí jehly, které se nehodí na dominantní vakcínu Pfizer, to si lidé musí připadat jako ve špatném seriálu. Každý díl, který na ně denně vyskočí, v nich vyvolává pocit, jestli si to fakt nevymýšlí nějaký scénárista jako sitcom nebo jestli je to opravdu realita. To zůstává rozum stát. Na lidi to působí tak, že proces se řídí naprosto špatně.

Vrátím se ještě k nedostatku vakcín. Pan premiér v úterý na tiskové konferenci osočil očkovací místa, že pokud nemohou očkovat, špatně si vypočítaly dávky. Co si o tom myslíte?

To je samozřejmě debata, která se dá vést. Spíše si myslím, že někde byly vypsány termíny, na které potom nedorazily dávky. To si ale kraj musí pohlídat. My jsme například 15. ledna, kdy se spustil registr, jako kraj nevypsali jediný termín na očkování. Někteří jihočeští senioři se na nás zlobili, jak to, že v jiných krajích už termíny jsou. Na to jsme jim říkali, že nemáme jistotu, kolik bude vakcín, dejte nám čas, a jakmile vakcíny dorazí, termíny vypíšeme.

Ukázalo se, že jsme postupovali správně. Už v pátek odpoledne Pfizer oznámil, že snižuje dodávky. Najednou jsme měli ze sedmi krabic jen tři a půl. Kdybychom termíny tenkrát otevřeli, museli jsme tři a půl tisícům seniorů volat a rušit jim termíny. Počkali jsme si, až nám přišly vakcíny do mrazáku, a až potom jsme termíny otevřeli a všechny lidi jsme velmi rychle naočkovali.

Nyní nové termíny na první dávku nevypisujete?’

Tento týden už máme jenom termíny na přeočkování. Nemáme žádnou možnost otevřít nové termíny. Předpokládám, že všichni naši jihočeští senioři to ví. Je nám to líto, ale bohužel to tak je. Jakmile dostaneme další vakcíny, termíny okamžitě otevřeme. Bohužel příští týden nám zase budou stačit pouze na přeočkování.

Kolik tedy máte slíbeno vakcín na další týdny?

Asi pět krabic, což je necelých šest tisíc dávek. To je pouze na to, abychom přeočkovali všechny ze začátku ledna. Tenhle a příští týden nemáme možnost zahájit další očkování.

Stejná situace je asi tedy ve všech krajích...

Samozřejmě je trochu odlišná. Někde se očkovalo ze začátku pomaleji. Kde za první týden naočkovali čtyři tisíce lidí, tam teď potřebují čtyři tisíce dávek. Kde naočkovali první dávkou dva tisíce seniorů, tam potřebují nyní dva tisíce. Ono to není všude stejné.

Do toho samozřejmě může přijít Moderna, kterou nemůžete použít na přeočkování Pfizeru. Ale zase můžete otevřít nějaké nové termíny pro seniory.

Novou koordinátorku pro očkování musím pochválit

S jakým časovým předstihem máte informace o tom, kolik dávek skutečně dostanete, než bylo slíbeno?

Minulý týden jsme se o tom dozvěděli, když to Pfizer oznámil. Všichni, kteří otevřeli termíny, spoléhali na to, že vakcínu dostanou. My jsem zvolili opatrný postup. Řekli jsme si, že nebudeme seniory lákat na něco, co nemáme, a ukázalo se to jako velmi prozřetelné. Ani si technicky neumím představit, jak seniory obvolávat. Oni pak nebudou vědět, kde se přihlásit. To mi vůči nim nepřijde fér.

Nemáte strach, že na druhou dávku nebude dostatek vakcín ve všech krajích?

Zatím se mi nezdá. Teď to vyžaduje, aby si ministerstvo dobře zorganizovalo přesun mezi jednotlivými kraji. Myslím si, že to spíše povede k tomu, že nebude možnost nového očkování. Mě to ale nepřekvapuje. Říkal jsem před dvěma týdny panu ministrovi, ať řekne lidem, že se to fakticky zastaví, protože to k tomu spěje. Bohužel neřekl. Pak se tady vytvoří humbuk a my mluvíme do televize, že nás to hrozně překvapilo...

Co očekáváte od nové koordinátorky pro očkování Kateřiny Baťhové?

Musím říct, že jsem většinu věcí řešil vždycky s ní. Já ji opravdu mohu jenom pochválit.