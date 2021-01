Stříkačky z Číny: miliony jich půjdou do skladů, k očkování se nehodí

Nevhodnost pro vakcinaci tímto typem stříkaček potvrdili Radiožurnálu a portálu iROZHLAS.cz oslovení zdravotníci. Předsedkyně České asociace sester Martina Šochmanová má podávání vakcíny jednou jehlou za naprosto nevhodné, protože se tím zvyšuje například riziko infekce.

„Pokud s jehlou vstupujete do lahvičky s očkovací látkou, tak ji ztupíte. A pokud s ní pak ještě vstupujete do svalu, tak jsou to dva vstupy,“ vysvětlila. Aplikace očkování otupělou jehlou tak může být i bolestivější.

Nevhodnost pro vakcínu firem Pfizer/BioNTech potvrdil i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Pro látky od jiných výrobců ale podle něj už vhodné jsou. U nás je v současné době vakcíny nedostatek, přesto převládá právě typ od společností Pfizer/BioNTech.

„Jsou objednány stříkačky jak s jehlou, tak bez ní. Myslíme na to,“ napsal rozhlasu v SMS ministr Blatný. Jeho náměstek Vladimír Černý rozhlasu sdělil, že je téměř jedno, které stříkačky se použijí, byť mezi nimi rozdíl je. Pro vakcínu Pfizer je podle něj lepší používat menší inzulínky.

Větší riziko infekce a otupělý hrot

Jako lepší označuje inzulínové stříkačky i podle Šochmanové. „Mají jasnou stupnici, kde naprosto přesně odtáhnete tu potřebnou dávku, to znamená 0,3 mililitru,“ doplnila předsedkyně České asociace sester.

Problém s natažením přesného množství u stříkaček s pevnou jehlou rozhlasu potvrdila také místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová, která má dodávku stříkaček z Číny také za nevhodnou k aplikaci očkování.

„Malé množství roztoku je navíc v jehle. Je to zanedbatelné, ale znamená to trochu jinou techniku zacházení, než na kterou jsme zvyklí,“ uvedla. Navíc podle ní „jehla, kterou aplikujete, nesmí být totožná s jehlou, kterou natahujete z toho roztoku,“ dodala Cabrnochová.

Běžně se používají jehly dvě a dávka vakcíny se do ramene podává v rukavicích, aby se maximálně snížilo riziko infekce a naopak se zvětšila sterilita. Například primářka infekční kliniky ve Fakultní nemocnici Ostrava Lenka Petroušová v pevné jehle takový problém nevidí.

„Je asi lépe, když můžeme použít i druhou jehlu pro aplikaci, ale například při aplikaci vakcíny proti vzteklině je také používána fixní jehla na stříkačce, takže by to neměl být takový problém,“ řekla rozhlasu.

Tři miliony korun navíc za expresní dodání

Potíže by v případě čínských stříkaček mohly ovšem nastat také při odměřování očkovací látky. Zatímco z Bulharska chce ministerstvo objednat 12 milionů stříkaček o objemu jeden mililitr, stříkačky z Číny jsou dvojnásobně velké a natahování očkovací látky do nich může být méně přesné.

Ve středu vznikl v Česku také zmatek s tím, jestli u nás očkování pokračuje podle plánu, nebo ne. Ministerstvo zdravotnictví mělo vydat doporučení o přerušení aplikace prvních dávek, aby vyšly na termíny druhé. Redakci iDNES.cz ale premiér řekl, že o ničem takovém neví a žádné přerušení podávání dávek na dva týdny není. Česko ale v důsledku poklesu dodávek nemá tolik vakcín proti covidu-19, jak čekalo.

Dodávku jehel jde do Česka od čínské společnosti firma Wuxi Yushou Medical Appliances a podle ministerstva zdravotnictví má dorazit 6. února. Resort od firmy objednal ve společném evropském tendru 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou za 1,7 milionu korun a zaplatilo navíc třímilionový příplatek za expresní leteckou dopravu. Podle mluvčí resortu Barbory Peterové byl let zaplacen v pátek 22. ledna.

Stát si chce nákupem udělat vlastní rezervy pro případ, že by v očkovacích centrech byla o stříkačky a jehly nouze. Česko kromě nákupu přes EU zajišťuje materiál přes Správu státních hmotných rezerv.