Vakcína dochází, přednost má očkování druhých dávek. Nesmysl, říká Blatný

„Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů,“ uvedla mluvčí Peterová. Vyhodnocení situace v daném kraji podle ní náleží primárně krajskému koordinátorovi očkování.



Na doporučení ministerstva ve středu upozornil Radiožurnál s odvoláním na středočeskou hejtmanku Petru Peckovou. Některé kraje, včetně středočeského, zrušily zarezervované termíny pro seniory, kteří se už k očkování zaregistrovali.

Vakcín je totiž nedostatek. Česká republika zakoupila původně nejvíc dávek vakcíny od firmy AstraZeneca, která dlouho působila jako favorit na nejdřívější schválení. Nyní se tak očkuje pouze látkami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Jejich dodávky však mají výpadky.



Česko dostane v příštích dvou týdnech od firmy Pfizer/BioNTech asi o pětinu méně dávek vakcíny. Jejich původní počet by se měl dorovnat do poloviny února, pak by se měl zvýšit.



Premiér Andrej Babiš pro iDNES.cz uvedl, že se o zastavení očkování nejedná. „Očkování pokračuje, i když dostáváme podstatně menší množství vakcín, než nám bylo slíbeno a stejně jsou na to všechny státy Evropské unie,“ uvedl premiér.

„Druhou dávku neodkládat“

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného v Česku není takový nedostatek vakcín, aby bylo nutné přerušit očkování. „Krajským koordinátorům pouze doporučujeme, že není vhodné druhou dávku odkládat déle než 28 dní. To následně může znamenat omezení volných termínů pro první dávku,“ uvedl Blatný v České televizi.

Jihočeského hejtmana Martina Kubu zastavení očkování první dávky nepřekvapilo. „Přijde mi úsměvné, že se to bere jako mimořádná zpráva. Bylo jasné, že k tomu dojde. Když dostaneme v lednu víc krabic s vakcínou než v únoru, tak nikdo nemohl počítat s tím, že doočkujeme lidi druhou dávkou a ještě naočkujeme další,“ řekl Kuba v ČT.

Například ve Fakultní nemocnici Brno již naočkovali své zdravotníky a několik desítek domovů pro seniory. Tisíce z nich však nyní budou potřebovat i druhou dávku. Nemocnice proto očkování dalších seniorů odkládá.

„Přeočkování zvládáme, další termíny ale neotevíráme. Je to složitá situace. V některých případech jsme přeočkování museli posunout na 28. den. Většinou se vše ale snažíme naplánovat tak, aby to nebylo nutné,“ upřesnil situaci jihomoravský koordinátor očkování Lukáš Homola.

Pozastavení očkování je podle předsedy hnutí Starostové a nezávislí Víta Rakušana špatnou zprávou pro všechny občany. „Zvlášť, pokud by se to dotklo druhých dávek očkování, které na sebe mají navazovat. Odpovědnost za celou koordinaci na sebe vzal, zcela dobrovolně a autoritativně, sám pan premiér, jeho by se měli občané ptát, proč to drhne a jak velké nebezpečí to znamená,“ tvrdí Rakušan.



První dávku obdrželo čtvrt milionu lidí

Zdravotníci v Česku aplikovali od začátku vakcinace 222 450 dávek vakcíny proti nemoci covid-19, v úterý jich bylo přes 12 tisíc. Druhou dávku, tedy ukončené očkování, má 17 622 lidí. Většina lidí dostala vakcínu od firem Pfizer a BioNTech a přibližně dvě procenta od firmy Moderna.

V Česku se očkuje proti koronaviru od 27. prosince. Podle dat ministerstva nejvíce dávek, téměř 60 tisíc, bylo podáno v Praze, naopak nejméně, zhruba 3 900, v Karlovarském kraji. V Praze dostalo nejvíce lidí i druhou dávku vakcíny, přes 6 700. Druhý je v tomto ohledu Jihomoravský kraj, kde bylo druhou dávkou očkováno 4 760 lidí. Podle ministerstva se ale údaje na webu mohou vzhledem k jejich průběžnému doplňování zpětně změnit.

V úterý bylo v zemi ukončeno očkovaní podáním druhé dávky vakcíny u 3 334 lidí, což je zatím nejvyšší počet lidí s ukončených očkování v jednom dni. Například v pondělí bylo doočkováno proti koronaviru 2 600 lidí.

V současné době je očkování určeno pouze pro prioritní skupiny, kterou tvoří zdravotníci, senioři a zaměstnanci v domovech a starší 80 let.

Mezi lidmi staršími 80 let bylo k úternímu večeru vykázáno očkování u 61 428 lidí, což je zhruba 14 procent z této skupiny občanů. Zhruba dvě pětiny této věkové kategorie, konkrétně 192 952 lidí, bylo k očkování registrováno a 81 191 seniorů má k očkování registraci, uvedlo dnes ministerstvo v tiskové zprávě. Počátkem loňského roku Český statistický úřad evidoval v zemi 441 100 občanů ve věku nad 80 let.