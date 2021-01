Vznikne speciální skupina, která prověří úmrtí na covid. Kvůli statistikám

Na covid-19 v Česku zemřelo už téměř 16 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný však uvedl, že se do statistik započítávají všichni, kteří byli na koronavirus pozitivní třeba při autonehodě a zemřeli až poté.

„My vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid-19, jako člověka, který na něj zemřel,“ tvrdil Blatný. V neděli v České televizi uvedl, že přímo na covid z celkového počtu zemřela pouze třetina lidí. Podle mnoha odborníků však taková interpretace statistik napomáhá dezinformacím a lidem, kteří epidemii podceňují.

Rezort zdravotnictví se proto nyní rozhodl, že statistiku úmrtí prověří speciální pracovní skupina, kterou povede nový náměstek Vladimír Černý. Jejími členy by mělo být kolem patnácti klinických lékařů, kteří v první etapě budou zkoumat až pět tisíc úmrtí z poslední doby.



Každá země má jiné statistiky

„Jakmile bude vše formální, bude mít expertní tým k dispozici databázi závěrečných zpráv, na základě kterých zkušení kliničtí lékaři rozdělí úmrtí do tří hlavních kategorií,“ řekl Černý pro Lidové noviny.

Jednou skupinou budou ti, u nichž je covid jednoznačnou příčinou smrti. Jak už ministr Blatný uvedl, mohlo by jít zhruba o třetinu vykázaných obětí. Druhou kategorií jsou pak zemřelí, u nichž se covid na úmrtí s velkou pravděpodobností mohl pouze nějak podílet.

„Pokud například pacient zemřel na plicní embolii a zjistí se, že dva dny předtím byl pozitivně testován na covid, pak je velmi pravděpodobné, že se covid na úmrtí nějakou měrou podílel. A je podlé mého názoru nutné jej později zahrnout do statistik dopadů covidu na zdraví populace v Česku,“ podotkl náměstek Černý.



Třetí skupinou jsou lidé, kteří zemřeli a byli pozitivně testovaní.

Podle ministra Blatného je Česko oproti jiným zemím ve vykazování úmrtí až moc poctivé, a proto taky vychází z hlediska epidemie v mezinárodním srovnání špatně.

„Každá země se s těmito statistikami vypořádává jinak, zejména průběžné počty úmrtí, které aktuálně země poskytují, se mohou v metodikách velmi lišit. Některé státy skutečně nezapočítávají všechna úmrtí, která nyní do statistiky za Česko spadají. Průběžná mezinárodní data jsou tak velmi těžko srovnatelná,“ uvedla pro LN mluvčí Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Lenka Svobodová.

Rozbor, který nyní začne skupina zpracovávat, nelze podle Černého realizovat pouze na základě listu o prohlídce zemřelého.

V něm je uvedený jen číselný kód diagnózy a může se stát, že není správně. Jediný způsob, jak s nejvyšší pravděpodobností posoudit korektnost údajů, je, že odborníci prozkoumají jednu lékařskou zprávu za druhou.



Výsledky zhodnotí i statistický úřad

Tým klinických lékařů by mohl na analýze pracovat i několik týdnů. Některé případy nemusí být totiž ak zřetelné jako například u autonehod. Úmrtí, která budou sporná nebo nejasná, projednají členové skupiny společně.

Pokud v jednotlivých případech experti zhodnotí, že příčina úmrtí byla jiná, než jaká je uvedena na listu o prohlídce zemřelého, pak by nemocnice měla dostat informaci, že list by se měl upravit.



Výsledky analýzy předloží pracovní skupina Ústavu zdravotnických informací. Ten bude společně s Českým statistickým úřadem v první polovině letošního roku pracovat na tom, aby jeho čísla odpovídala metodice Světové zdravotnické organizace (WHO).

Pokyny WHO zní následovně: „Pro potřeby epidemiologického sledování se úmrtí v důsledku covidu-19 definuje jako úmrtí v důsledku klinicky odpovídajícího onemocnění u osoby s potvrzenou nebo pravděpodobnou nákazou původcem covidu-19, pokud není jiná příčina úmrtí, která s covidem-19 nesouvisí.“

Příkladem příčiny, která nesouvisí, je třeba úraz. Nesmí jít ani o úmrtí osoby, která se před smrtí uzdravila a vykazovala negativní test na koronavirus.

V konečném důsledku to znamená, že české statistiky by mohly být nakonec ještě horší. Nyní se do nich totiž započítávají ti, kteří měli pozitivní test na covid, nikoliv ti, u nichž je nákaza pravděpodobná, ale žádný test ji nepotvrdil.

Analýzu není možné dělat na základě pitvy

„Podstatné je, aby se vyjasnila taková úmrtí, kdy bude z celého kontextu zcela evidentní, že covid se na něm nemohl podílet. Nejde přitom ani tak o zmiňované autonehody,“ řekl Černý.

Podle něj je medicína je natolik barvitá a variabilní, že mohou existovat i jiné situace, které mohly vést lékaře k tomu, aby napsal, že pacient zemřel na covid. „Kliničtí lékaři mohou na základě lékařské zprávy lépe posoudit míru příčinné souvislosti,“ vysvětlil. Černý.

Analýzu není možné podle náměstka udělat například na základě pitvy, ta totiž byla provedena jen u malého počtu pacientů. Podle Černého to jsou však jednotky procent.

Že se u některých osob nakonec příčina úmrtí změní, je pravděpodobné. Podle Černého především proto, že i v „necovidové“ medicíně je někdy těžké jednoznačně určit příčinu skonu.



„Může se stát, že pacient leží v nemocnici, jde na operaci a dojde například ke vzniku komplikací spojených s provedeným operačním výkonem. Pacient zemře a později se zjistí, že měl pozitivní test. I tak se může stát, že je případ vykázán do statistik jako úmrtí na covid,“ dodal Černý.