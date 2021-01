O přerušení očkování nevím. Žádné takové doporučení neplatí, řekl Babiš

O možném přerušení očkování však informovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Ministerstvo podle ni doporučilo přerušit očkování 1. dávkou vakcín. „Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů,” uvedla mluvčí.

Důvodem je prý nedostatek očkovacích látek. Podle Peterové bylo rozhodnuto, že aplikace prvních dávek bude pozastavena v Praze a případně v dalších krajích, které nemají dostatek vakcíny.

Někdo očkuje městské strážníky i hasiče

Dodávky vakcín do Česka však podle Babiše stále pokračují. „My samozřejmě máme 31 očkovacích center. To jsou příjemci vakcín od společnosti Pfizer a oni to dále předávají do dalších očkovacích míst. Tedy samozřejmě zvolily různou strategii,“ řekl pro iDNES.cz předseda vlády. Podle něj je tak na každém kraji, jak a koho očkuje.

„Někteří dokonce očkovali i městské strážníky nebo hasiče. Takže je to na nich, aby si to zorganizovali tak, aby zkrátka byli schopni naočkovat druhou dávku, která má být podle doporučení ministerstva zdravotnictví na 28 den. Samozřejmě náš zájem a naše preference jsou, aby očkovaly seniory nad osmdesát let,“ uvedl Babiš.

Předseda vlády zdůraznil, že neví co a proč by ministr Blatný doporučoval: „Pan Blatný jakékoliv doporučení popírá. Ptal jsem se ho, proč to tedy říká.“

Nevím proč pan ministr dával nějaká plošná doporučení

„Pokud jsou lidé gramotní, umí počítat a vědí, jaké dodávky tento a příští týden dostanou, tak zkrátka si to musí zorganizovat a je to jejich záležitost. Kraje k tomu přistupují různě, my to nemůžeme organizovat do detailu,“ podotkl premiér.

Faktem podle něj je, že Česko dostává méně vakcíny, než si objednalo. „Zkrátka příjemci to vědí a musí si to počítat, aby jim to vyšlo na druhou vakcínu. Zároveň je potřeba, aby očkovali seniory nad 80 let. To je na každém individuálně. Nevím proč pan ministr dával nějaká plošná doporučení,“ řekl pro iDNES.cz Babiš, který opět zdůraznil, že je na každém očkovacím místě, koho naočkuje.



„Když v Karlových Varech očkovali městské strážníky, tak je to jejich problém, i když měli očkovat seniory. Samozřejmě doporučení na přerušení očkování neplatí. Kraje mají preferovat lidé na 80, ale je to na nich jak si to zorganizují,“ dodal předseda vlády.